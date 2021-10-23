Коли коронавірус в Україні вийде на плато: експерт назвав терміни

Коронавірус в Україні / UNICEF / 2021 / Ukraine

Коронавірус в Україні зараз набирає небувалі темпи, а спад захворюваності на COVID-19 настане в середині листопада. Таку думку висловив співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC), заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках Павло Ковтонюк.

"Я думаю, що плато буде в середині листопада, а зараз буде швидке зростання, і все більше областей будуть потрапляти в "червоні" зони", - сказав Ковтонюк, передає Українське радіо.

За його словами, українцям слід було вакцинуватися від коронавірусу і високий рівень щеплених людей допоміг би зараз зупинити чергову хвилю COVID-19.

"Однак і зараз вакцинуватися вкрай важливо, просто для того, щоб захистити себе в умовах пандемії, яка рясніє навколо", — говорить фахівець.

Також він вважає, що доцільно було б швидше оголошувати в регіонах "червоний" рівень епідемічної небезпеки, щоб уникнути в майбутньому можливого медичного колапсу.

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"Я раджу представникам місцевої влади раніше запроваджувати обмеження "червоної" зони, вони мають таку владу. Адже краще не чекати, поки лікарня переповниться, а випередити події", — підсумував експерт.

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Коронавірус в Україні

Встановлено нові антирекорди за кількістю виявлених хворих і жертв на COVID-19 за добу. Станом на ранок п'ятниці, 22 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 785 жителів країни. У тому числі захворіли 1800 дітей. Було госпіталізовано 5141 осіб; летальних випадків - 614. У Києві за минулу добу виявили 1323 випадки COVID-19.