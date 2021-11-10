Коли хворий на коронавірус може потрапити до реанімації: лікар назвав тривожні симптоми

Медик радить звертатися до фахівців / facebook.com/moz.ukr

На 6-8-й день коронавірусної хвороби пацієнти можуть мати досить сильні ускладнення, а деякі з них на 8 день ризикують опинитися в реанімації.

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький у коментарі ТСН відзначити, що "температура 38 градусів на 6-8 день хвороби - це поганий симптом". Таку температуру необхідно контролювати і більш серйозно ставитися до недуги.

"Основним симптомом, який нас насторожував, це було підняття температури з 6-7 дня захворювання. Ми розуміли, що це відбувається не через вірус, а завдяки іншій причині, найчастіше-приєднанню бактеріальної інфекції", — поділився медик.

читайте такожКоли ВООЗ оголосить про закінчення пандемії коронавірусу: названо умовуЩоб цього не допустити, Жиравецький радить здати аналізи.

"Єдиним шансом зловити цей момент - на 6-7 день зробити аналіз на С-реактивний білок (CRP) і згодом повторити його через 2-3 дні. Таким чином ми можемо спробувати зловити момент початку сильного запалення, яке вимагає госпіталізації і потужного лікування", – пояснив лікар.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок середи, 10 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 283 жителів країни. У тому числі захворіли 1 539 дітей та 529 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 696 осіб; летальних випадків - 816; одужали 16 277 осіб.

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