УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Які народні методи неефективні проти коронавірусу: у МОЗ здивували відповіддю

27 жовтня 2021, 10:03

Багато українців ведуться на поради "фахівців" в соцмережах.

коронавірус
Популярні поради виявилися фейком / Фото Reuters

Інгаляції на основі соди та часнику є неефективним і небезпечним методом для лікування респіраторних захворювань, в тому числі й коронавірусу.

У розпал осені користувачі Мережі почали поширювати повідомлення, що інгаляції на основі соди та часнику здатні вилікувати навіть стародавні респіраторні захворювання типу хронічного бронхіту, емфіземи легенів, пневмонії, а також ангіни. У відомстві підкреслили, що даний метод є неефективним.

читайте також"Це треба робити з самого початку хвороби": лікар розповіла, як лікувати коронавірус вдома"Автори публікацій пропонують хворим кілька разів на день дихати парами соди і часнику. Це засіб нібито допоможе навіть при тяжкому перебігу респіраторних захворювань з температурою більше 40 градусів. Вживання соди впливає на зміну РН організму і заважає процесу регенерації пошкоджених клітин, а пари часнику можуть викликати важку алергічну реакцію. Також подібні інгаляції можуть стати причиною спазму бронхів, опіку слизової порожнини рота і навіть розвитку ускладнень у вигляді синуситу або ангіни", - пояснили в МОЗ.

Як лікувати коронавірус вдома

У разі, якщо хворий covid-19 має легкий перебіг захворювання і лікується вдома, то йому необхідно, зокрема, стежити за температурою свого тіла, рівнем кисню в крові і здати необхідні аналізи.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук також не радить збивати температуру нижче 38. Якщо у хворого коронавірусом є тенденція до зниження рівня кисню в крові, то йому корисно полежати на животі, розповіла медик.

Варто зазначити, що згідно з даними МОЗ на ранок середи, 27 жовтня, коронавірус в Україні діагностували у 22 574 осіб. З них 1 532 дітей та 399 медичних працівників. За минулу добу госпіталізували 5 925 осіб, одужали 11 593 людей.

Автор: Сергій Кущ
viber
МОЗ коронавірус
Зараз ви переглядаєте новину «Які народні методи неефективні проти коронавірусу: у МОЗ здивували відповіддю». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
В Україні "повна катастрофа": хворі з купленими COVID-сертифікатами заполонили лікарніВ Україні "повна катастрофа": хворі з купленими COVID-сертифікатами заполонили лікарні Хеллоуїн 2021: дата, традиції свята, як себе розважити напередодні Дня всіх святихХеллоуїн 2021: дата, традиції свята, як себе розважити напередодні Дня всіх святих Чому така висока смертність від COVID-19 в Україні?Чому така висока смертність від COVID-19 в Україні? Сплеск цін на газ у Європі і атака Газпрому: експерт пояснив переполох на газовому ринкуСплеск цін на газ у Європі і атака Газпрому: експерт пояснив переполох на газовому ринку Холод невимовний: Україну накриває арктичний циклон, погода зміниться до невпізнанняХолод невимовний: Україну накриває арктичний циклон, погода зміниться до невпізнання

Останні новини

10:16

У Раді розповіли, за яких умов вакцина може стати платною та коли

10:12

Авіаційних фахівців для Албанії навчатимуть у столичному НАУ

10:08

Магнітні бурі в листопаді 2021: розклад небезпечних для судин днів Відео

10:03

Які народні методи неефективні проти коронавірусу: у МОЗ здивували відповіддю

10:01

Чи шкідливо пити каву вранці-відповідь медика

Реклама
09:43

Росія хоче зменшити ціну на газ для Європи заради збереження контрактів – Bloomberg

09:18

Броколі та шпинат: як відновити та поліпшити зір за допомогою правильного харчування

09:09

"Гостро не вистачає кисню": в Одесі в COVID-центрі почалася серйозна криза Відео

08:54

В Україні невблаганно зростає кількість смертей від коронавірусу: в яких областях ситуація найгірша

08:24

Україна пропонує "Газпрому" газовий контракт на 15 років: у РФ дають "задню"

08:24

Гороскоп на 27 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: виграш в лотерею або любов всього життя Відео

08:17

Має бути готова, якщо РФ зірве дах: чому Україну покликали на закриту зустріч НАТО Погляд

07:30

Арестович пригрозив Путіну ракетами України на Москву: Арахамія попередив про небезпеку заяви Відео

07:23

На зміну морозам прийде тепло та проливні дощі: чим погода здивує Україну на початку листопада

06:29

16-річний влаштував смертельну аварію: що відомо про підлітка та масштабну ДТП в Харкові

06:25

Газовий удар Росії по Європі у ФРН вирішили "не помітити": у Берліні зробили заяву щодо СП-2 Відео

06:16

Росія хоче дотиснути Європу своїм газовим ломом Погляд

06:02

Наймодніші кольори осінь-зима 2021 2022, які нас надихатимуть і зцілюватимуть Фото Відео

05:40

Неймовірно смачний сирний суп: покроковий рецепт Відео

05:20

Українців налякали морозами до -25º: коли чекати лютого холоду Відео

Реклама
03:51

Інфекціоніст пояснила, кому точно знадобиться третя доза COVID-вакцини Відео

03:18

У МОЗ назвали умову, за якої в Україні можуть запровадити тотальний локдаун Відео

02:45

Світлана Лобода в білосніжній весільній сукні заінтригувала фанатів

02:21

Прикмети на 27 жовтня: що не можна робити в день Параскеви і як не потрапити в біду Відео

01:56

Ця крупа здатна на багато що: розкрита нова унікальна користь гречки

01:47

Українцям пообіцяли різке потепління: коли та де чекати нове "бабине літо" Відео

01:46

Найстрашніше - попереду: ексміністр пояснив неминучість тотального локдауну Відео

00:55

Страшна ДТП у Харкові: що відомо про винуватця аварії Фото Відео

00:40

Хеллоуїн 2021: шпалери на робочий стіл і страшні картинки до свята

00:39

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" в критичному стані

26 жовтня, вівторок
23:49

Ніколи не робіть так: названо три речі, які не можна робити перед порогом будинку Відео

23:20

Комаровський розповів, як відрізнити коронавірус від ГРВІ Відео

23:18

Горе-мати, яка в прямому ефірі Instagram била свого 4-річного сина, пояснила вчинок

22:40

Вперше в історії: Україна застосувала турецький Bayraktar в бою і зупинила обстріл Гранітного Відео

22:36

Від авто нічого не залишилося: у Харкові трапилася страшна аварія Фото Відео

22:23

В організмі померлого нардепа Полякова знайшли ще одну речовину Відео

21:59

Ця вагітність може стати рекордом: з'явилися подробиці про наймолодшу майбутню маму в Україні Відео

21:50

В Україну увірветься антициклон Rozamunde і принесе різку зміну погоди Відео

21:12

НАЗК перевірило декларацію Зеленського: що знайшли "в кишені" глави держави Відео

21:12

Melovin жорстко відповів на звинувачення Гвоздьової на Танцях з зірками Відео

Реклама
21:05

"Я - Міхалок, імідж передбачає бійку": лідер Ляпіса Сергій Міхалок висловився про конфлікт в Полтаві Відео

21:03

Наймодніші пальта зима 2021 2022, які дозволять в лютий мороз виглядати приголомшливо Фото Відео

20:46

Без щеплення чи тесту не пустять: слідом за Запоріжжям транспорт у Києві та Дніпрі стане не для всіх Відео

20:42

В Україні назвали невимовні втрати від газового контракту Угорщини з РФ Відео

20:27

Ляшко озвучив новий список професій з обов'язковим щепленням і розповів, чому в ньому немає медиків Відео

20:05

Номенклатура, як в СРСР: як Зеленський в Міноборони міністра призначав Погляд

20:00

700 доларів за інвалідність та 400 за "послуги": медики попалися на цинічній схемі на Хмельниччині

19:52

Зруйновані стіни та перекриття: під Києвом вибухнув дитячий садок

19:36

Через пандемію COVID-19 повністю зник один з чотирьох штамів грипу - вчені Відео

19:28

Кулеба розповів, що чекає РФ після зупинки транзиту газу через Україну

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти