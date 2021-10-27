Які народні методи неефективні проти коронавірусу: у МОЗ здивували відповіддю

Популярні поради виявилися фейком / Фото Reuters

Інгаляції на основі соди та часнику є неефективним і небезпечним методом для лікування респіраторних захворювань, в тому числі й коронавірусу.

У розпал осені користувачі Мережі почали поширювати повідомлення, що інгаляції на основі соди та часнику здатні вилікувати навіть стародавні респіраторні захворювання типу хронічного бронхіту, емфіземи легенів, пневмонії, а також ангіни. У відомстві підкреслили, що даний метод є неефективним.

читайте також"Це треба робити з самого початку хвороби": лікар розповіла, як лікувати коронавірус вдома"Автори публікацій пропонують хворим кілька разів на день дихати парами соди і часнику. Це засіб нібито допоможе навіть при тяжкому перебігу респіраторних захворювань з температурою більше 40 градусів. Вживання соди впливає на зміну РН організму і заважає процесу регенерації пошкоджених клітин, а пари часнику можуть викликати важку алергічну реакцію. Також подібні інгаляції можуть стати причиною спазму бронхів, опіку слизової порожнини рота і навіть розвитку ускладнень у вигляді синуситу або ангіни", - пояснили в МОЗ.

Як лікувати коронавірус вдома

У разі, якщо хворий covid-19 має легкий перебіг захворювання і лікується вдома, то йому необхідно, зокрема, стежити за температурою свого тіла, рівнем кисню в крові і здати необхідні аналізи.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук також не радить збивати температуру нижче 38. Якщо у хворого коронавірусом є тенденція до зниження рівня кисню в крові, то йому корисно полежати на животі, розповіла медик.

Варто зазначити, що згідно з даними МОЗ на ранок середи, 27 жовтня, коронавірус в Україні діагностували у 22 574 осіб. З них 1 532 дітей та 399 медичних працівників. За минулу добу госпіталізували 5 925 осіб, одужали 11 593 людей.