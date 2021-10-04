Як вилікувати коронавірус вдома: лікар розповіла, що категорично не можна робити

Медик попередила про головні помилки / Фото Reuters

Лікар-пульмонолог, керівник Центру респіраторної медицини та алергології КБ "Феофанія" Світлана Гук розповіла про особливості лікування штаму коронавірусу "Дельта".

У коментарі "ТСН" лікар зазначила, що хворий на легку форму коронавірусу штаму "Дельта" не потребує госпіталізації.

"Найчастіше протягом двох тижнів він одужує. Якщо ж хвороба протікає важко, нашаровуються ускладнення, пацієнт знаходиться в інфекційному стаціонарі — тут вже прогнозувати майже неможливо. Від 10-14 днів до місяця і більше", — зазначила медик.

Коронавірус можна вилікувати й вдома, каже лікар-пульмонолог.

"Рекомендується вдома використовувати жарознижувальні при необхідності, коли температура тіла перевищує 38°C, вітаміни С, Д і цинк все ще не втрачають своїх позицій. Важливо багато пити: чим вище температура, тим більше - не менше 30-40 мл води на кг ваги на добу", — говорить Гук.

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Що не можна робити при лікуванні коронавірусу

За її словами, хворий сам може погіршити лікування, що може привести до його смерті.

"До грубих, на жаль, фатальних помилок можна віднести самостійне використання гормонів, антикоагулянтів, антибіотиків. Препарати цих груп повинен призначати тільки лікар, тому що важливо не тільки робити це вчасно, не раніше і не пізніше, але і дози можуть бути дуже різними для різних пацієнтів", - попередила лікар.

Читайте такжеУ Дніпрі чоловік відмовився лягати в лікарню з коронавірусом: через 2 дні він помер у "швидкій"Лікар також радить не зволікати з госпіталізацією, якщо ваш стан погіршується.

"Ще одна помилка — пізнє звернення за допомогою, коли сатурація вже досягає критично низьких показників. Тому, якщо протягом хвороби відбувається зниження сатурації крові, нижче 92-94%, — час звертатися за допомогою, не залишатися віч-на-віч з ситуацією", - поділилася лікар.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. Згідно з опублікованою інфографікою, станом на 4 жовтня сім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Серед них Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області. У всіх цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності коронавірусом.