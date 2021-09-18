Як розпізнати агресивний рак, яким можуть захворіти діти та дорослі: МОЗ назвало симптоми

Онкологію важливо визначити на ранніх стадіях / Євроонко

В Міністерстві охорони здоров'я України назвали симптоми найпоширенішого останнім часом раку, який важко розпізнати на ранніх стадіях.

Йдеться про лімфому. Це захворювання найчастіше не проявляється специфічними симптомами, проте дуже стрімко вражає клітини лімфатичної системи.

У МОЗ стверджують, що цією недугою можна захворіти в будь-якому віці, а ось розпізнати її самостійно досить важко.

Експерти національної служби здоров'я України назвали первинні симптоми цього ракового захворювання:

безболісне збільшення лімфовузлів;

швидка стомлюваність;

різка втрата маси тіла;

нічна пітливість;

кашель;

підвищення температури тіла.

Експерти радять при перших таких ознаках звертатися до лікаря і здавати необхідні аналізи.

Читайте такжеВправи і рак: вчені виявили нові даніТакож вони додають, що таке обстеження є безкоштовним для українців, у яких підписана декларація з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.

Нагадаємо, дослідження центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) США довело, що препарат компанії Moderna володіє найбільшим ступенем ефективності від госпіталізації при COVID у порівнянні з іншими вакцинами.