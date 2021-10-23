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Ізраїльський лікар розвіяв міфи про побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу

23 жовтня 2021, 17:04

Лікар-реаніматолог Борис Бриль пояснив все зрозумілою мовою.

Вакцинація
З початку кампанії в Україні щеплено майже 9 млн осіб / Reuters

Температура, ломота в тілі та біль в місці щеплення не є побічними ефектами після вакцинації від коронавірусу.

Як розповів лікар-реаніматолог ізраїльського медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль у коментарі "ТСН", така реакція організму людини на препарат - нормальна.

"Що таке побічні ефекти від вакцини? Температура, ламає і т.д. — це не побічні ефекти. Не потрібно забувати, що це стандартний момент метаболізму і реакція на вироблення антитіл. Не буває вироблення чого без виділення енергії, виділення енергії-це температура. Реакція і, яку ми бачимо у людини - це норма", - пояснив медик.

Бриль також зазначив, що якщо у вас була така реакція на вакцину Moderna, це не означає, що наступного разу вона буде така ж.

читайте також"Пощади не чекайте": у Генпрокуратурі та МВС попередили про фальсифікаторів"Moderna з усіх існуючих вакцин показала найкращий результат. На сьогоднішній день в США дозволена вакцинація половиною дози Moderna, тому що вона теж дає досить хороший ефект", — розповів Борис Бриль.

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Він додав, що різні вакцини дають різну кількість антитіл.

"У нас немає даних, щоб побачити, треба ревакцинуватися чи ні. Ніхто не знає який рівень антитіл нейтралізує. Можна вколоти в одну руку Pfizer, в іншу-Moderna, а в живіт AstroZeneca, і нічого людині не буде", — поділився лікар-реаніматолог.

Варто нагадати, що станом на ранок суботи, 23 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 229 жителів країни. У тому числі захворіли 1777 дітей і 438 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 362 людини; летальних випадків - 483; одужали - 8 330 осіб.

Автор: Сергій Кущ
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вакцинація коронавірус
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