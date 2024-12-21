Фюзеляж та крила вже є: Антонов розповів, на скільки готовий новий літак 'Мрія'

Частини літака були виготовлені ще у 1990 році і за понад 30 років збереглися у чудовому стані, розповів командир літака.

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Будівництво нової "Мрії" наближається до завершення / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

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Нова "Мрія" готова на 70%.

Основні частини літака — фюзеляж та крила — вже виготовлені відео дня

Новий літак Ан-225 "Мрія", який має стати заміною знищеному під час боїв за аеропорт Гостомель, готовий на 70%. Фюзеляж та крила, які є основними частинами, уже виготовлені. Про це розповів командир найбільших транспортних літаків "Мрія" і "Руслан" Дмитро Антонов в ефірі "КИЇВ24".

"Мрія" готова на 70%. Тобто ми маємо фюзеляж і крило - це основні частини літака і вони найкоштовніші", - повідомив командир.

За його словами, частини нової "Мрії" були виготовлені ще у 1990 році. Їх зберігали понад 30 років після розпаду СРСР і мали використати для іншого літака.

"Якби не розвал Союзу, ми мали б два літаки через декілька років. Такий був план, але він не здійснився. Ми всі ці 30 років зберігали другий літак, він у гарному стані. І можливо його побудувати. Нам треба його завершити – зробити 30% роботи: оснастити новий літак обладнанням", - пояснив Антонов.

Знищення "Мрії" та будівництво нового літака - що відомо

Нагадаємо, "Мрія" була найбільшим і найпотужнішим літаком у світі, але постраждала від російської агресії. Літак було знищено 27 лютого 2022 року під час боїв за аеропорт Гостомель на Київщині.

Літак, що був найбільшим транспортним судном, знаходився на ремонті в аеропорту, коли російські війська атакували Гостомель, тому не зміг покинути Україну. Згодом з’явилися фото залишків українського літака "Мрія".

Генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв повідомив, що для нової "Мрії" планується використати вцілілі частини, зокрема хвостову частину та двигуни. В Україні планують створити новий, ще потужніший АН-225.

Як повідомляв Главред, у листопаді 2022 року генеральний директор "Антонова" Євген Гаврилов повідомив, що будівництво нового літака вже на 30% завершене, і він буде ще кращим за попередній. Місце будівництва тримається в секреті, а створення літака коштує 500 млн євро.

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Що відомо про літак "Мрія"? Ан-225 "Мрія" (кодове ім'я НАТО — "Козак" англ. Cossack) — надважкий транспортний літак, створений 1988 року в СРСР київським КБ імені Антонова. До 2022 року Ан-225 був найбільшим та найпотужнішим літаком у світі. Головний конструктор — Віктор Толмачов. Літак створювався для потреб радянської космічної програми: для транспортування вантажів, космічного корабля "Буран" і компонентів ракетної системи "Енергія", пише Вікіпедія. У 2004 році Міжнародна федерація повітроплавання внесла Ан-225 до Книги рекордів Гіннеса за його 240 рекордів. 27 лютого 2022 року Ан-225 був знищений росіянами в ангарі під час боїв за аеропорт Гостомель.

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