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"Це заручини": ми позбулися клейма третьої країни – Зеленський про статус кандидата в члени ЄС

24 червня 2022, 12:00

Україна уже не є "подушкою між Заходом і РФ", вона – майбутній рівний партнер країн ЄС, наголосив український президент.

зеленский, евросоюз
Ми позбулися клейма третьої країни – Зеленський про статус кандидата в члени ЄС/ Офіс президента, УНІАН

Україна більше не є третьою країною. Вона позбулася цього статусу після отримання офіційного статусу кандидата у члени Євросоюзу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні. Він назвав отримання статусу кандидата "заручинами" і серйозним кроком у подальших взаєминах між Україною та Європейським Союзом.

"Офіційно визнано: Україна – не місток, не подушка між Заходом і РФ, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Не прикордоння між орками та ельфами. Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС", – заявив Володимир Зеленський.

Український лідер зазначив, що тепер наша держава зможе бути залученою до роботи низки окремих органів і нових програм Євросоюзу, до яких не мають доступу треті країни.

Також він зазначив, що Україна за своєю сутністю ніколи не була третьою країною, проте її так називали за офіційною термінологією. Проте тепер наша держава на офіційному рівні позбулася цього принизливого визначення.

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу. Європейська Рада підтримала надання Україні такого статусу.

Президент Володимир Зеленський після цього зазначив, що Україна чекала на статус кандидата на вступ в Європейський Союз 120 днів і 30 років.

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Євросоюз Володимир Зеленський Європейський союз
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