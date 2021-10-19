"Це не чергова страшилка": у Львові пацієнтам з коронавірусом ампутували ноги

Фахівці відзначають, що ускладнення, трапляється не тільки в розпалі хвороби / facebook.com/КНП-8-а-міська-клінічна-лікарня-мЛьвова-952556664772017/

У Львові медики за тиждень ампутували кінцівки трьом пацієнтам з коронавірусом. Це сталося через те, що в інфікованих виникло ускладнення — тромбоз.

Хворі потрапили до відділення лікарні з тяжким перебігом хвороби. Згодом до коронавірусу додалися ще й симптоми тромбозу, повідомили у КНП "Восьма міська клінічна лікарня м.Львова".

Медики зазначають, що зараз вірус стає агресивним і це не чергові "страшилки".

Фото: facebook.com / КНП-8-а-міська-клінічна-лікарня-мЛьвова-952556664772017/

"COVID-19 викликає тромбування дрібних і крупніших судин в різних ділянках тіла. Найчастіше потерпають легені, адже вірус викликає агрегацію дрібних клітинок крові, які приводять до мікротромбування. Траплялися такі випадки, коли пацієнти почували себе добре, а клінічна картина на КТ показує масштабне ураження легень, або навіть навпаки, пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін. Після легень найчастіше тромби утворюються у кишківнику та нижніх кінцівках", — йдеться в повідомленні.

Читайте такжеЩе чотири області опинилися на межі потрапляння в" червону " зону: списокФахівці відзначають, що тромбоз як ускладнення, трапляється не тільки в розпалі хвороби, але після повного одужання. У зоні ризику пацієнти, які хворіють на діабет, атеросклероз, а також люди із зайвою вагою або ті, які курять.

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Варто нагадати, що станом на ранок вівторка, 19 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 15 579 жителів країни. У тому числі захворіли 1309 дітей та 282 медпрацівники. За минулі 24 години було госпіталізовано 2 852 людини; летальних випадків - 538; одужали - 7 776 осіб.

Також ми повідомляли, що за останні два тижні кількість смертельних випадків через COVID-19 в Україні зросла на 17%-в середньому до 300 осіб на добу. Тому за рівнем смертності через ускладнення захворювання Україну випереджає тільки Румунія.

Аналітик Юрій Ганіченко прогнозує, що одночасно до кінця року через ускладнення COVID-19 в Україні може померти від 68 до 92 тисяч осіб.