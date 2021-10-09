Епідеміолог пояснила, навіщо потрібно зробити щеплення від коронавірусу

Лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко пояснила, чому потрібно вакцинуватися від COVID-19 / Reuters

Лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко, яка раніше озвучила невтішний прогноз для України щодо ситуації з коронавірусом, пояснила, чому потрібно вакцинуватися проти COVID-19.

За її словами, вакциновані від коронавірусу люди мають менше ризиків важко перенести інфекцію, ніж ті, хто не зробив щеплення. Особливо необхідна вакцинація літнім людям, причому хронічні захворювання не є протипоказанням, передає РБК-Україна.

Чумаченко пояснила: якщо вірус потрапляє в організм вакцинованої людини, то його зустрічає підготовлена імунна система - вона направляє на нього весь арсенал захисних функцій. В результаті вірус знищується.

"Особливо необхідна вакцинація літнім людям. У них, як правило, є не одне хронічне захворювання. Цей набір хронічних захворювань не є протипоказанням до вакцинації, а навпаки - це показання негайно зробити щеплення", - підкреслила Чумаченко.

Лікар додала, що не менш важливо, щоби вакцинувалися дорослі, у яких є діти. Зробивши щеплення, батьки можуть захистити дітей від коронавірусу особливо на тлі поширення штаму Дельта.

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Вакцинація від коронавірусу

Існує об'єктивна потреба вакцинуватися, заявив інфекціоніст Вадим Арістов. При цьому він вважає, що не виключено, що щеплення матимуть негативні наслідки.

Крім того, Арістов заявляв, що найімовірніше з'являться нові версії вакцин. Дуже перспективним напрямком досліджень сьогодні є інтерназальні вакцини (тобто ті, які водяться через ніс). Експерт вважає, що саме вони зупинять епідемію коронавірусу.

Доктор медичних наук, лікар-вірусолог Алла Мироненко заявила, що кожна наступна хвиля захворюваності на коронавірус не несе серйозної загрози для тих, хто перехворів на COVID-19 або прищепився.

За її словами, під час першої хвилі восени минулого року хворіли одні, під час другої весни хворіли вже інші люди. Тепер залишилися ті, хто не хворів і не вакцинувався. Саме ці люди зараз і хворіють на коронавірус. Їм і потрібно робити щеплення в першу чергу.