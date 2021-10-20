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Двічі повертали з того світу: у Львові від коронавірусу рятують невакциновану матір трьох дітей

20 жовтня 2021, 09:17
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Пацієнтка, її сім'я, батьки, брати і сестри - всі активні противники вакцинації. Жінка вже третю добу перебуває в реанімації в критичному стані.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
У Львові в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги виникла складна ситуація через спалах коронавірусу / facebook.com/moz.ukr

У Львові медики лікарні швидкої допомоги рятують 40-річну жінку - мати трьох дітей. Найменшій дитині всього рік. Жінка не була вакцинована і захворіла на коронавірус. Пацієнтка вже третю добу перебуває в реанімації в критичному стані.

Крім жінки, в цій родині хворіють ще три людини. Хто ще захворів, лікарі не говорять через заборону членів сім'ї, передає ТСН.

Медики не дають прогнозів щодо одужання багатодітної пацієнтки.

"Пацієнтка, вся її сім'я, її батьки, брати, сестри - всі активні противники вакцинації. На сьогоднішній день в сім'ї троє хворих. Жінка, яка тут, в критичному стані. Ми двічі її реанімували, двічі повертали з того світу, і зараз кожну хвилину, кожну секунду боремося за її життя. Я не знаю, чи нам це вдасться, але я чітко знаю, що цій жінці могла б допомогти вакцинація. Ми сподіваємося, що врятуємо цю маму", — розповіла керівник реанімаційного відділення лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець.

Як повідомляв Главред, у Львові в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги виникла складна ситуація через спалах коронавірусу. Як розповів генеральний директор лікарні Олег Самчук, зараз у реанімації перебувають 50 пацієнтів у критичному стані - така кількість важких хворих фіксується вперше. За словами медика, серед 400 пацієнтів, які зараз лікуються в коронавірусному стаціонарі, немає жодного вакцинованого.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 19 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 912 жителів країни. Зокрема захворіли 1447 дітей.

Добою раніше в Україні було встановлено антирекорд смертей від COVID-19. Жертвами хвороби за 24 години стали 538 пацієнтів.

За останні два тижні кількість смертельних випадків через COVID-19 в Україні зросла на 17% — в середньому до 300 осіб на добу. Тому за рівнем смертності через ускладнення захворювання Україну випереджає лише Румунія.

Аналітик Юрій Ганіченко прогнозує, що одночасно до кінця року через ускладнення COVID-19 в Україні може померти від 68 до 92 тисяч осіб.

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