"Душив, щоб заспокоїти": на Хмельниччині знайшли мертвою та оголеною 21-річну дівчину

На Хмельниччині знайшли мертвою та оголеною 21-річну дівчину / скріншот з відео

В Хмельницькій області знайшли мертвою і напівоголеної 21-річну дівчину. Її тіло виявив місцевий рибалка, що йшов на річку.

Трагедія сталася в суботу, 12 лютого, близько 12:30 в одному з сіл Красилівської ОТГ. Дівчина лежала обличчям до землі. Експертиза встановила, що її задушили. У її вбивстві підозрюють місцевого жителя, 35-річного батька двох дітей, розповіли у сюжеті "Надзвичайних новин".

Дзвонила друзям, але ніхто не відгукнувся

Відомо, що напередодні ввечері п'ятниці дівчина відпочивала з подругою Марією в клубі. Після цього вони придбали пиво і сухарики в цілодобовому магазині і пішли на зупинку, щоб посидіти на лавці. Незабаром до них приєдналися двоє односельців, які вже були напідпитку.

Вони випивали і танцювали, а потім Марія кинула подругу саму в компанії.

читайте такожУ Росії рок-співачку знайшли мертвою: дівчину задушили"Подрузі здалося, що між Тетяною і 35 - річним Олександром, одруженим чоловіком і батьком двох дітей шкільного віку, промайнула "Іскра", тому вона пішла додому і залишила дівчину з двома нетверезими чоловіками", - йдеться в сюжеті.

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Як тільки дівчина залишилася з чоловіками наодинці, почала дзвонити друзям і знайомим, щоб вони її забрали додому, але ніхто не відгукнувся.

Схопив за шию "щоб заспокоїлася"

Вже вранці оголене тіло Тетяни знайшов місцевий рибалка і до останнього сподівався, що це манекен. У поліції кажуть, що 35-річний Олександр провів дівчину до будинку, в чому і зізнався. Однак, за його словами, вже біля будинку Тетяна почала проявляти агресію. Тоді чоловік схопив її за шию і поклав на землю.

"Аби заспокоїлася", - виправдався він.

Дівчина знепритомніла, після чого Олександр переконує, що почав розтирати її снігом. Коли ж дівчина прийшла до тями, то він залишив її саму на снігу під батьківським домом.

У суді чоловік переконував, що не вбивав дівчину. У невинність Олександра вірить дружина і мати його двох дітей. Поки підозрюваний-єдиний і він у СІЗО.

Раніше ми розповідали, що моторошна історія сталася в Харківській області - там 18-річна мати вбила новонароджену доньку через два дні після пологів, які пройшли в домашніх умовах. Після злочину мешканка села Безруки Дергачівської громади сказала чоловікові, що віддала дитину соціальним службам.

Також повідомлялося, що чоловік, якого підозрюють у жахливому вбивстві Габріелли Яцкович з Ужгорода, повідав про мотиви свого злочину. Він заявив, що нібито вбив жінку, бо вона погрожувала зателефонувати його колишній дружині.

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