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COVID-статистика в Україні погіршується: за добу - понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу

7 октября 2021, 08:21
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В Україні за минулу добу 15 125 громадян отримали позитивний тест на коронавірус. Найбільше нових заражень у Харківській та Львівській областях.

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З коронавірусом госпіталізували ще 3,5 тис. українців / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 7 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 15 125 жителів країни. Зокрема, захворіла 1421 дитина і 341 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 541 осіб; летальних випадків - 314 (добою раніше було 320); одужали - 4 380 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 7 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 802 випадки;
  • Вінницька область - 222 випадки;
  • Волинська область - 407 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1042 випадки;
  • Донецька область - 985 випадків;
  • Житомирська область - 703 випадки;
  • Закарпатська область - 209 випадків;
  • Запорізька область - 742 випадки;
  • Івано-Франківська область - 428 випадків;
  • Київська область - 494 випадки;
  • Кіровоградська область - 99 випадків;
  • Луганська область - 495 випадків;
  • Львівська область - 1130 випадків;
  • Миколаївська область - 236 випадків;
  • Одеська область - 1059 випадків;
  • Полтавська область - 368 випадків;
  • Рівненська область - 576 випадків;
  • Сумська область - 674 випадки;
  • Тернопільська область - 612 випадків;
  • Харківська область - 1168 випадків;
  • Херсонська область - 488 випадків;
  • Хмельницька область - 559 випадків;
  • Черкаська область - 507 випадків;
  • Чернівецька область - 672 випадки;
  • Чернігівська область - 448 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 497 643 людини;
  • одужали - 2 277 762 людини;
  • летальних випадків - 57 840;
  • проведено ПЛР-тестів - 13 111 389.

Детальніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5

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Коронавірус в Україні

Штам Дельта практично витіснив інші штами інфекції. Приблизно 98-99% хворих по всьому світу інфіковані саме цим варіантом коронавірусу. Через нього зростає і захворюваність в Україні. Вчений-біохімік, професор, академік НАН України Сергій Комісаренко розкрив головні особливості індійського штаму коронавірусу. За його словами, головна небезпека Дельта-штаму у його "чіпкості" та дуже швидкому розмноженні в організмі людини.

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Пік нової хвилі коронавірусу в Україні може тривати місяць - від середини листопада до середини грудня. Такий прогноз озвучив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Індійські лікарі виявили зв'язок між ризиком тяжкого перебігу коронавірусної хвороби і рівнем заліза в організмі. Виявилося, що якщо він високий — нічого хорошого можна не чекати.

Експерти Центру з контролю і профілактики захворювань США заявили, що вагітні жінки перебувають у групі ризику з попадання у відділення інтенсивної терапії та під апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ) у разі захворювання на коронавірус. Учені настійно рекомендують вакцинуватися від COVID-19 до або під час вагітності.

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