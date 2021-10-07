COVID-статистика в Україні погіршується: за добу - понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу

З коронавірусом госпіталізували ще 3,5 тис. українців / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 7 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 15 125 жителів країни. Зокрема, захворіла 1421 дитина і 341 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 541 осіб; летальних випадків - 314 (добою раніше було 320); одужали - 4 380 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 7 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

м. Київ - 802 випадки;

Вінницька область - 222 випадки;

Волинська область - 407 випадків;

Дніпропетровська область - 1042 випадки;

Донецька область - 985 випадків;

Житомирська область - 703 випадки;

Закарпатська область - 209 випадків;

Запорізька область - 742 випадки;

Івано-Франківська область - 428 випадків;

Київська область - 494 випадки;

Кіровоградська область - 99 випадків;

Луганська область - 495 випадків;

Львівська область - 1130 випадків;

Миколаївська область - 236 випадків;

Одеська область - 1059 випадків;

Полтавська область - 368 випадків;

Рівненська область - 576 випадків;

Сумська область - 674 випадки;

Тернопільська область - 612 випадків;

Харківська область - 1168 випадків;

Херсонська область - 488 випадків;

Хмельницька область - 559 випадків;

Черкаська область - 507 випадків;

Чернівецька область - 672 випадки;

Чернігівська область - 448 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 497 643 людини;

одужали - 2 277 762 людини;

летальних випадків - 57 840;

проведено ПЛР-тестів - 13 111 389.

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Коронавірус в Україні

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