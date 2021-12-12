Кількість жертв коронавірусу в Україні перевалила за 91 тисячу

За весь час пандемії від наслідків COVID-19 в Україні померли 91 027 осіб.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 5275 осіб. Зокрема, захворіли 526 дітей та 53 медпрацівники. Водночас до лікарень госпіталізовано 2566 осіб.
Як повідомили в МОЗ, за добу 11 грудня в Україні померло 238 осіб, одужало - 11 626 осіб.
За весь час пандемії в країні:
- захворіло - 3 559 092 особи;
- одужало - 3 195 913 осіб;
- летальних випадків - 91 027;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 294 537.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ – 461;
- Вінницька область – 206;
- Волинська область – 314;
- Дніпропетровська область – 376;
- Донецька область – 214;
- Житомирська область – 248;
- Закарпатська область – 146;
- Запорізька область – 210;
- Івано-Франківська область – 231;
- Київська область – 259;
- Кіровоградська область – 155;
- Луганська область – 15;
- Львівська область – 275;
- Миколаївська область – 239;
- Одеська область – 311;
- Полтавська область – 296;
- Рівненська область – 101;
- Сумська область – 158;
- Тернопільська область – 179;
- Харківська область – 174;
- Херсонська область – 49;
- Хмельницька область – 240;
- Черкаська область – 178;
- Чернівецька область – 103;
- Чернігівська область – 137.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні
Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість наявної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.
Дивіться сюжет про те, чому в Україні так багато смертей від коронавірусу:
З понеділка, 6 грудня, в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнулися правил карантину в "жовтій" зоні.
З 7 грудня Київ перейшов у "жовту" зону карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.