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Кількість жертв коронавірусу в Україні перевалила за 91 тисячу

12 грудня 2021, 08:13

За весь час пандемії від наслідків COVID-19 в Україні померли 91 027 осіб.

коронавірус
Кількість жертв коронавірусу в Україні перевалила за 91 тисячу / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 5275 осіб. Зокрема, захворіли 526 дітей та 53 медпрацівники. Водночас до лікарень госпіталізовано 2566 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 11 грудня в Україні померло 238 осіб, одужало - 11 626 осіб.

За весь час пандемії в країні:

  • захворіло - 3 559 092 особи;
  • одужало - 3 195 913 осіб;
  • летальних випадків - 91 027;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 294 537.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

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  • м. Київ – 461;
  • Вінницька область – 206;
  • Волинська область – 314;
  • Дніпропетровська область – 376;
  • Донецька область – 214;
  • Житомирська область – 248;
  • Закарпатська область – 146;
  • Запорізька область – 210;
  • Івано-Франківська область – 231;
  • Київська область – 259;
  • Кіровоградська область – 155;
  • Луганська область – 15;
  • Львівська область – 275;
  • Миколаївська область – 239;
  • Одеська область – 311;
  • Полтавська область – 296;
  • Рівненська область – 101;
  • Сумська область – 158;
  • Тернопільська область – 179;
  • Харківська область – 174;
  • Херсонська область – 49;
  • Хмельницька область – 240;
  • Черкаська область – 178;
  • Чернівецька область – 103;
  • Чернігівська область – 137.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість наявної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.

Дивіться сюжет про те, чому в Україні так багато смертей від коронавірусу:

З понеділка, 6 грудня, в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнулися правил карантину в "жовтій" зоні.

З 7 грудня Київ перейшов у "жовту" зону карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

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