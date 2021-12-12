Кількість жертв коронавірусу в Україні перевалила за 91 тисячу / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 5275 осіб. Зокрема, захворіли 526 дітей та 53 медпрацівники. Водночас до лікарень госпіталізовано 2566 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 11 грудня в Україні померло 238 осіб, одужало - 11 626 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 3 559 092 особи;

одужало - 3 195 913 осіб;

летальних випадків - 91 027;

проведено ПЛР-тестувань - 16 294 537.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

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м. Київ – 461;

Вінницька область – 206;

Волинська область – 314;

Дніпропетровська область – 376;

Донецька область – 214;

Житомирська область – 248;

Закарпатська область – 146;

Запорізька область – 210;

Івано-Франківська область – 231;

Київська область – 259;

Кіровоградська область – 155;

Луганська область – 15;

Львівська область – 275;

Миколаївська область – 239;

Одеська область – 311;

Полтавська область – 296;

Рівненська область – 101;

Сумська область – 158;

Тернопільська область – 179;

Харківська область – 174;

Херсонська область – 49;

Хмельницька область – 240;

Черкаська область – 178;

Чернівецька область – 103;

Чернігівська область – 137.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість наявної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.

Дивіться сюжет про те, чому в Україні так багато смертей від коронавірусу:

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