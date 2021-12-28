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Бігав голим по морозу, а поліція проїхала повз: під Маріуполем замерз чоловік

28 грудня 2021, 18:40

Поліцейські намагалися заговорити з чоловіком, проте він на них не реагував – і вони поїхали далі.

Під Маріуполем чоловік бігав голим і замерз – патрульні лишили його на дорозі / Фото: 0629.com.ua

Під Маріуполем знайшли мертвим чоловіка, який перед цим бігав голим засніженими вулицями в мороз.

Відповідне відео було опубліковане у соцмережах, пише ТСН. На кадрах, які зафільмували самі поліцейські, видно, як повністю голий чоловік біжить вздовж дороги.

Патрульні, які проїжджали повз, запитали кілька разів через гучномовець, що сталося і чи все гаразд. Проте чоловік відповів щось незрозуміле і побіг далі. Поліцейські намагалися словами змусити бігуна зупинитися, але той на них не реагував.

Після цього правоохоронці залишили чоловіка і поїхали далі. У соцмережах стверджують, що вони нібито злякалися подальшої реакції чоловіка, адже той був фізично сильним і займався спортом.

Пізніше стало відомо, що вже незабаром чоловіка знайшли мертвим – він замерз.

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У коментарях під дописом люди розповіли, що загиблим був місцевий спортсмен Василь, який проживав у селищі неподалік від Маріуполя. Він 9 років займався боротьбою і займав призові місця на змаганнях, проте після травми у нього почалися проблеми із психічним здоров’ям.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, загинув 29-річний житель селища Ялта. У чоловіка були проблеми з психічним здоров’ям і він лікувався у спеціалізованому закладі.

"Перед тим, як вибігти на дорогу, хлопець вирішив скупатися у водоймі. Прийшов до води, роздягнувся, акуратно склав речі на березі і викупався. Його помітили та викликали поліцію", – пише видання 0629.com.ua.

Сьогодні у селищі відбулися похорони загиблого. Місцеві жителі звинувачують поліцію у бездіяльності і залишенні людини у небезпеці.

У поліції Донеччини повідомили, що перевіряють дії патрульних, які лишили голого чоловіка на дорозі.

"Наразі за даним фактом проводиться службове розслідування, а відтак перевіряються всі обставини події. Матеріали розслідування будуть передані в Державне бюро розслідувань", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, у Херсоні знайшли мертвою 38-річну жінку, яка загадково зникла під час передноворічного корпоративу. Пошуки продовжувалися два дні, натомість тіло знайшли неподалік від закладу, де відбувалося святкування.

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