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"60-70 тисяч хворих на добу": у "слузі народу" дали прогноз щодо нової хвилі коронавірусу

27 січня 2022, 15:21

Як зауважив нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький, штам "Омікрон", особливо у вакцинованих людей, практично не викликає важких ускладнень.

Радуцький
Михайло Радуцький / УНІАН

В Україні прогнозують новий посилений спалах коронавірусу COVID-19. Очікується до 70 тисяч нових випадків за добу. Про це заявив в ефірі телеканалу "Рада"керівник парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу").

Втім, нардеп зазначив, що штам "Омікрон", особливо у вакцинованих людей, не викликає важких ускладнень.

"Наступні 2-3 тижні у нас буде більше 60-70 тисяч хворих за добу", - заявив Радуцький.

Нардеп особливо зазначив-незважаючи на те, що в Україні більше 30 тисяч нових випадків коронавірусу на добу, конкретно на даний момент зайнято не більше 30% ліжок (оснащених з киснем).

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Нагадаємо, раніше нова хвиля коронавірусу COVID-19, яка була інспірована поширенням штаму Омікрон, може вже найближчим часом викликати в Україні добову захворюваність на рівні 55 тисяч випадків.

Такий прогноз озвучив у рамках брифінгу керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

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