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30% нових ознак: медики назвали симптоми коронавірусу

28 жовтня 2021, 18:38

Нова хвиля коронавірусу вражає більше молодих людей, хоча старше покоління перебуває в небезпечній групі ризику, як і раніше.

коронавірус маска covid-19
Коронавірус має нові симптоми / Getty

В Україні стрімко зростає кількість випадків коронавірусу, а медики відзначають, що симптоми недуги змінилися і 30% - це абсолютно нові ознаки, повідомляє ТСН.

Як зазначила сімейний лікар з Києва Олена Лазаренко, серед відомих симптомів коронавірусу раніше стали з'являтися і абсолютно нові.

"Симптоми частково залишилися класичними: втрата нюху і смаку, температура. Але відсотків 30-це нові симптоми. Наприклад, сильний головний біль, задуха, пневмонія, яка виникає відразу, вона вже може бути на 2-3 день після початку захворювання, низька сатурація, теж різко виникає майже відразу, її важко спрогнозувати, а також пацієнти часто скаржаться на нудоту, проблеми зі шлунково-кишковим трактом", - зазначила фахівець.

Вона додала, що коронавірус штаму Дельта має свої характерні особливості і може викликати небезпечний стан набагато швидше.

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"У Дельта-варіанту - стрімкий перебіг. Крім того, особливістю Дельти є поліорганність, тобто коли уражаються багато органів: це може бути легені, серце, шлунок, нирки, тощо. Часто хворі скаржаться на гастрит. Часто виникає підвищення тиску, особливо в перший день прояву захворювання, потім тиск різко може падати", - повідомила Олена Лазаренко.

Як додала головний епідеміолог Львова Наталія Іванченко-Тимко, втрата нюху і смаку знову стали одними з основних симптомів захворювання.

"Якщо говорити про клінічний перебіг коронавірусу, то протягом останніх двох тижнів знову почали з'являтися такі симптоми, як аносмія і втрата смаку. Їх не було вже тривалий час. Запалення легень і пневмонії як і раніше виникають. Масових повідомлень про тромбози поки що немає. Але серед числа летальних випадків через COVID-19 досить багато тромбоемболій легеневої артерії", - розповіла фахівець.

Епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк повідомила, що нова хвиля коронавірусу вражає більше молодих людей, хоча старше покоління перебуває в небезпечній групі ризику, як і раніше.

"До реанімації потрапляють і у віці 20 років, і 30 років, і молодше 20 років. І серед дитячого населення збільшилися випадки, які потребують стаціонарної медичної допомоги. Але сильно узагальнювати б я не стала, і говорити, що хворіє тільки молоде населення. Все одно групою ризику залишається літнє населення. І ті, хто не вакцинований, дійсно переносять захворювання набагато важче. Це відзначають абсолютно всі реанімації: більшість невакцинованих людей мають ускладнення і потрапляють на штучну вентиляцію легень", - підкреслила експерт.

Карантин в Києві

Мер Києва Віталій Кличко 21 жовтня заявляв, що столиця готується до переходу в червону зону і посиленим протиепідеміологічним обмеженням. У місті фіксується погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

28 жовтня Кличко повідомив, що у зв'язку з посиленням карантину в Києві школи з 1 листопада будуть переведені на дистанційне навчання. Обмеження поширюються на учнів молодшої та старшої школи – з 1 по 11 клас.

У Київській міській державній адміністрації попереджали, що новий карантин у Києві стане " локдауном невакцинованих". Йдеться про те, що з обмеженнями зіткнуться ті особи, які не зробили щеплення проти COVID-19.

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