Злата Огневич натякнула на новий роман після чуток про її нетрадиційну сексуальну орієнтацію

Злата Огневич натякнула на новий роман / instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич, після чуток про її нетрадиційну сексуальну орієнтацію, заінтригувала шанувальників двозначними міркуваннями.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка виклала фотографію, зроблену після пробудження. На знімку вона позує в спальні - волосся розпатлане, на губах грає легка посмішка.

Ранковий кадр вона підписала: "Як відчути серце? - Віддати його іншій людині".

Шанувальники Огневич угледіли в цьому натяк на те, що співачка нарешті знайшла гідного кандидата, якому без страху довірила своє самотнє серце, і тепер її особисте життя налагоджується.

Інші ж припускають, що романтичної складової в цьому фото немає, а співачка натякала, що віддала своє серце Україні, охопленій війною, і заради неї прокидається щоранку.

Сама ж співачка продовжує тримати інтригу і про свої романтичні пригоди не поширюється.

Злата Огневич натякнула на новий роман / instagram.com/zlata.ognevich

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