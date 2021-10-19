Заслужена артистка України Марія Гонта померла від коронавірусу

Марія Гонта стала жертвою коронавірусу/ Фото facebook.com/theatre.te.ua

У Тернополі від ускладнень коронавірусу померла заслужена актриса України, лауреат премії імені Марії Заньковецької Марія Гонта. Артистці було 83 роки.

Актриса кілька тижнів боролася з коронавірусом, передає Zaxid.net.

"Саме ускладнення від вірусної інфекції стали причиною смерті", - йдеться в повідомленні.

На Facebook-сторінці Тернопільського академічного українського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка підтвердили смерть артистки.

"18 жовтня 2021 року на 84 році життя перестало битися серце великої актриси, заслуженої артистки України Марії Гонти", - йдеться в повідомленні.

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Журналіст Олег Вергеліс, у свою чергу, зазначив, що артистка "ні на що не скаржилася, крім часу, який для всіх актрис світу — невблаганний".

"Світла пам'ять чудовій українській актрисі, яка так і не дочекалася звання народної, хоча з позицій історії українського театру вона була дійсно народною, як ніхто інший в цей суперечливий час", - написав він у Facebook.

Похорони актриси відбудуться 19 жовтня о 12:00 у каплиці біля церкви святого архистратига Михаїла УГКЦ на вул. 15 квітня у Тернополі.

Марія Гонта / Фото facebook.com/theatre.te.ua

Марія Гонта зіграла понад 100 ролей, зкорема Марусю Чурай ("Дівчина з легенди" Л. Забашти), Катрю ("Не судилось", М. Старицького), Оксану, Одарку ("Запорожець за Дунаєм" С. Гулака-Артемовського), пані Зосю ("Маклена Ґраса" М. Куліша), Махідевран ("Роксолана" за П.Загребельним), Софію Іванівну ("Поки вона помирала" Н. Птушкіної) тощо.

Марія Гонта отримала премію ім. М. Заньковецької (2004), орден "Честь і слава Тернопільщини ІІ ступеня", довічну президентську стипендію.

Як повідомляв Главред, відома радянська актриса кіно і театру Людмила Купіна пішла з життя 11 жовтня у віці 76 років. Причиною смерті актриси медики вважають коронавірусну інфекцію.