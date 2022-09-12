Юрій Горбунов засвітив вагітну Катю Осадчу і привітав дружину з особливим сімейним днем

12 Вересня для ведучого дуже важлива дата.
Сьогодні українська ведуча, модель і волонтерка Катя Осадча відзначає свій 39-ий День народження. З важливим святом кохану поспішив привітати її чоловік, шоумен і ведучий Юрій Горбунов.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував фотохроніку їхнього сімейного життя - портрети Осадчої, спільні селфі та студійні знімки, вагітні фото ведучої, їхні спільні сини Іван та Данило.
Всі радощі, які принесла йому його зоряна дружина, Горбунов відобразив в цих кадрах. Свою подяку Осадчій він висловив у зворушливому підписі.
"З Днем народження, кохана! В нашій родині, 12 вересня має особливе значення!! Це твій день!! Я дуже хочу щоб всі твої задуми, проекти, мрії і бажання завжди збувалися!! Ти заслуговуєш на все найкраще!! Дякую тобі за наших діток, за наших хлопців!! За те, що ти така чудова мама!! Пам‘ятай - я завжди поруч!! Люблю тебе безмежно!! І нехай пошвидше настане Велика Перемога!!" - пише Горбунов.
Катя Осадча поспішила відповісти на ніжне послання від коханого чоловіка: "Юрко, дякую тобі за твою турботу, кохання і за наших хлопців ❤️".
Шанувальники зіркової пари приєднуються до привітань у коментарях:
"Катя, з Днем Народження. Миру і міцного здоров'я!"
"Вітаю. Миру і здоров'я вам всім ❤️❤️❤️"
"Вітаємо обох з Днем народження вашої берегині! Бажаємо мирного НЕБА і вічного кохання".
"З Днем Народження вашу прекрасну жінку, дружину і маму ваших дітей❤️"
"З днем народження! Такі гарні слова від чоловіка, відразу відчувається чисте кохання".
"Пупсики ❤️Щастя Вам! Вашій родині!❤️"
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