Юрій Горбунов засвітив вагітну Катю Осадчу і привітав дружину з особливим сімейним днем

Юрій Горбунов привітав Катю Осадчу з Днем народження / instagram.com/gorbunovyuriy

Сьогодні українська ведуча, модель і волонтерка Катя Осадча відзначає свій 39-ий День народження. З важливим святом кохану поспішив привітати її чоловік, шоумен і ведучий Юрій Горбунов.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фотохроніку їхнього сімейного життя - портрети Осадчої, спільні селфі та студійні знімки, вагітні фото ведучої, їхні спільні сини Іван та Данило.

Всі радощі, які принесла йому його зоряна дружина, Горбунов відобразив в цих кадрах. Свою подяку Осадчій він висловив у зворушливому підписі.

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"З Днем народження, кохана! В нашій родині, 12 вересня має особливе значення!! Це твій день!! Я дуже хочу щоб всі твої задуми, проекти, мрії і бажання завжди збувалися!! Ти заслуговуєш на все найкраще!! Дякую тобі за наших діток, за наших хлопців!! За те, що ти така чудова мама!! Пам‘ятай - я завжди поруч!! Люблю тебе безмежно!! І нехай пошвидше настане Велика Перемога!!" - пише Горбунов.

Катя Осадча поспішила відповісти на ніжне послання від коханого чоловіка: "Юрко, дякую тобі за твою турботу, кохання і за наших хлопців ❤️".

Шанувальники зіркової пари приєднуються до привітань у коментарях:

"Катя, з Днем Народження. Миру і міцного здоров'я!"

"Вітаю. Миру і здоров'я вам всім ❤️❤️❤️"

"Вітаємо обох з Днем народження вашої берегині! Бажаємо мирного НЕБА і вічного кохання".

"З Днем Народження вашу прекрасну жінку, дружину і маму ваших дітей❤️"

"З днем народження! Такі гарні слова від чоловіка, відразу відчувається чисте кохання".

"Пупсики ❤️Щастя Вам! Вашій родині!❤️"

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