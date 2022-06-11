Яніна Соколова в мокрій нижній білизні оголосила сеанс зняття порчі, сидячи у ванній

Яніна Соколова знялася у ванній в нижній білизні / facebook.com/yanina.sokolova

Українська журналістка і телеведуча Яніна Соколова показала пікантне фото прямо з ванної кімнати, чим чимало заінтригувала своїх глядачів і шанувальників. На її особистій сторінці в Facebook з'явилося фото, на якому вона сидить в нижній білизні у ванній, наповненій водою і піною.

На задньому фоні Соколова виставила портрет В'ячеслава Чорновола, радянського дисидента, з написом Ukraine begins with you (Україна починається з тебе). У підписі до фото ведуча запропонувала за допомогою її фото вилікуватися від порчі і зарядитися на бажання працювати.

"Щось бачу дехто з вас затужив, то я подумала що давно не заряджала вас зранку фотографією "антипорчі". Коротше це воно. Дивитеся 2 хвилини в очі мені, потім хвилину В‘ячеславу. І порчу знято. З’являється знову бажання жити і [працювати - неценз.]. Відчули? Всьо, йдіть і будьте щасливими. Все буде добре", - написала журналістка.

Пізніше вона зізналася - через постійні погрози ракетного обстрілу в Києві і повітряних тривог, випуски її шоу доводиться знімати з дотриманням правил безпеки.

Тому вона у ванній кімнаті - на шиї Соколової видно петличку мікрофона. Очевидно ведуча вирішила поєднати приємне з безпечним, і записувати новий випуск прямо з ванної.

Яніна Соколова знялася у ванній в нижній білизні / facebook.com/yanina.sokolova

У коментарях фанати Соколової чесно зізналися - було складно сконцентрувати увагу на чомусь ще, крім її привабливого зовнішнього вигляду:

"Дивився всі три хвилини онлі на Яніну. Потім притулився, не втримався".

"Нереально крута Яніна і Чорновіл! Вибухова суміш".

"Такий вродливий камертон дня... Попри усе - народжується у серці музика..!"

"Гарна жінка то є неймовірно гарна жінка, і ніяке бомбування те не зіпсує!!! Україна була, є і буде - Слава Україні!!!"

"Захоплююсь, Янина ви чудо".

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