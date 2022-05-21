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Жадана Моніка Беллуччі в пікантному корсажі показала "солодке життя"

21 травня 2022, 03:07

Акторка перевтілилася в культову блондинку.

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Моніка Беллуччі стала блондинкою / instagram.com/monicabellucciofficiel

Акторка і модель, секс-символ всієї Італії Моніка Беллуччі розігріла уяву своїх шанувальників кардинальною зміною образу. І результат перевершив всякі очікування.

На своїй сторінці в Instagram артистка показала промо-фото для фільму Дівчина у фонтані, де вона зіграла Аніту Екберг - шведську акторку, яка завоювала славу і популярність завдяки картині Фелліні Солодке життя.

Саме цю дольче віта Беллуччі і втілила на фото. Перед фанатам вона постала з буйною копицею світлого волосся, укладеного голлівудськими великими хвилями.

Для зйомок акторка примірила два наряди: чорне плаття-футляр з глибоким декольте, яка вона ненароком пестить, дивлячись на себе в дзеркало; і плаття з підплічниками і акцентом на талії. У глибокому вирізі видніються обриси корсажа.

У другому вбранні Беллуччі позує, вальяжно розкинувшись на дивані, в той час як до неї тягнуться кілька пар чоловічих рук.

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Моніка Беллуччі в образі Аніти Екберг / instagram.com/monicabellucciofficiel
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Моніка Беллуччі в образі Аніти Екберг / instagram.com/monicabellucciofficiel

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