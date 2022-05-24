Онука Софії Ротару засвітила соски під час занять йогою

Софія Євдокименко похвалилася тілом в облягаючому костюмі / instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софії Ротару, модель і блогерка Софія Євдокименко покинула галасливий Нью-Йорк, і на літо перебралася до Каліфорнії, ближче до океану.

Дівчина має ідеальне тіло, тому їй навряд чи необхідна додаткова підготовка до пляжного сезону. Однак фізичними вправами вона не нехтує.

Між жорстким кардіо і йогою Євдкоменко надає перевагу йозі. Модель часто ділиться зйомками зі своїх занять у своєму блозі в Instagram.

Нещодавно на її сторінці з'явився пікантний знімок, зроблений перед або після занять східною гімнастикою. На ньому онука Ротару позує в кімнаті, схожій на роздягальню або гардеробну.

Євдокименко для занять одягла білосніжне трико з чорними лампасами, і такий же, сяючий білизною топ, що пікнатно підкреслює груди моделі, соски якої стирчать крізь одяг. Світлий костюм для йоги ідеально відтіняє ніжний золотистий загар, який покриває шкіру дівчини.

Софія Євдокименко похвалилася тілом в облягаючому костюмі / instagram.com/iamsofiaeve

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