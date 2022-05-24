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Онука Софії Ротару засвітила соски під час занять йогою

24 травня 2022, 01:53

Тендітна і граціозна модель вигідно підкреслила чудову фігуру.

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Софія Євдокименко похвалилася тілом в облягаючому костюмі / instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софії Ротару, модель і блогерка Софія Євдокименко покинула галасливий Нью-Йорк, і на літо перебралася до Каліфорнії, ближче до океану.

Дівчина має ідеальне тіло, тому їй навряд чи необхідна додаткова підготовка до пляжного сезону. Однак фізичними вправами вона не нехтує.

Між жорстким кардіо і йогою Євдкоменко надає перевагу йозі. Модель часто ділиться зйомками зі своїх занять у своєму блозі в Instagram.

Нещодавно на її сторінці з'явився пікантний знімок, зроблений перед або після занять східною гімнастикою. На ньому онука Ротару позує в кімнаті, схожій на роздягальню або гардеробну.

Євдокименко для занять одягла білосніжне трико з чорними лампасами, і такий же, сяючий білизною топ, що пікнатно підкреслює груди моделі, соски якої стирчать крізь одяг. Світлий костюм для йоги ідеально відтіняє ніжний золотистий загар, який покриває шкіру дівчини.

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Софія Євдокименко похвалилася тілом в облягаючому костюмі / instagram.com/iamsofiaeve

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шоу-бізнес Софія Євдокименко новини шоу бізнесу
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