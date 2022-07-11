Віталій Козловський неоднозначно відреагував на чутки про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію

Віталій Козловський відповів на чутки про його гомосексуальність / instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info, pixabay.com

Український співак Віталій Козловський після важкого розриву відносини з журналісткою Раміною, оберігає своє особисте життя від сторонніх очей. Через амплуа затворника, поруч з яким ніколи не бачать жінок, в тусовці українського шоу-бізнесу про артиста ходять дві чутки.

Одні стверджують, що Віталій Козловський - прихований гомосексуаліст, інші - що він перебуває у відносинах зі своєю директоркою Юлією Бакуменко. В інтерв'ю Славі Дьоміну співак відмовився відповідати, яка з цих пліток - правда.

"Хто, що хоче, то собі й обирає, у те й вірить. Я не бачу потреби в тому, щоб його світити й розповідати. З часом, можливо, я про це розповім. Я так часто й так багато розповідав про своє особисте життя, яке вічно не складалося… Коли зміниться щось радикально, можливо, я про це повідомлю", - поспішив змінити тему співак.

Однак, від уточнюючого питання Дьоміна Козловський ухилятися не став, і підтвердив - він зараз не самотній, і має романтичні стосунки.

"Якби в мене сьогодні не було особистого життя, я здурів би напевно. Під час війни потреба в коханні, потреба в підтримці, у розумінні, в якихось теплих дотиках – це велика необхідність. Під час війни ти розумієш, як важливо в цьому житті мати свою людину", - поділився артист.

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Раніше співак Віталій Козловський розповів, як його "ховали" рашисти - у російській версії популярного інформаційного ресурсу Вікіпедія у статті про артиста з'явилася дата його смерті.

До цього Віталій Козловський досить різко відповів хейтерам, які розкритикували його новий кліп на пісню Інша весна. У квітні Козловський випустив новий кліп. У ролику виконавець з'явився на тлі зруйнованих київських будинків. Втім, деякі користувачі не оцінили роботу і заявили, що це "танці на кістках".

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