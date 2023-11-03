В Україні біжать вгору ціни на важливий для кожної кухні продукт: що сталося

В Україні протягом осені помітно подорожчали курячі яйця. Ціни в середньому зросли приблизно на 15 грн ‒ і зараз стоять в районі 50 грн за десяток. А зниження вартості цього продукту українцям радять не чекати вже до весни, розповів у коментарі порталу Liga аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.
За найпесимістичнішими прогнозами, каже він, ціни на яйця взимку можуть повернутися до рекордного рівня минулого року – 75 грн за десяток.
При цьому обсяги виробництва яєць в Україні в 2023 році, каже експерт, виявилися нижчими, ніж у минулому.
За словами Гопки, до зростання цін призвели два основних фактори:
- Сезонність. Справа в тому, що в холоди приватні господарства зменшують пропозицію на ринку, а саме вони постачають досить багато яєць.
- Експорт. Україна є одним з найбільших експортерів яєць до Євросоюзу. Відповідно, внутрішні ціни залежать і від європейської кон'юнктури, адже виробникам має бути вигідно торгувати на внутрішньому ринку.
"До кінця року реальна вартість може встановитися в середньому на позначці 60-70 грн. Зросла також і собівартість виробництва, особливо за витратами на електроенергію. В даний час дещо стримує ціни ще низька вартість кормів і протеїнових компонентів", – зазначив Гопка.
У свою чергу, керівник комітету Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду (партія "Слуга народу"), до Нового року яйця можуть подорожчати і до 75 грн за десяток. Однак, він упевнений, що нестачі з цим продуктом не буде.
Ціни на продукти в Україні
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні значним і помітним чином подешевшала білокачанна капуста.
Водночас, восени в Україні подорожчають практично всі основні продукти харчування. Таку думку висловив радник директора агропромислового комплексу Львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Іван Стефанишин.
Також, в Україні помітно подорожчали курячі яйця. На даний момент десяток яєць марки "квочка" коштує в середньому 48,5 грн (майже на 3 грн перевищує середню ціну серпня в 45,82 грн).
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