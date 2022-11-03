У ліжку з королем: королівський біограф розповів про інтимні проблеми Чарльза і Діани

Королівський біограф Крістофер Андерсен розповів про проблеми Чарльза і Діани в ліжку / instagram.com/clarencehouse

Принцеса Діана і Чарльз III (на той момент - ще принц Уельський) прожили в шлюбі 15 років - з 1981 по 1996 рік. Перші п'ять з них були відносно щасливими. Решта 10 - сущим кошмаром.

Проблеми в королівській парі почалися після народження принца Гаррі, хоча вважається, що шлюб спочатку був приречений через безнадійну закоханість Чарльза в Каміллу Паркер-Боулз, з якою він був змушений розлучитися через заручини з Діаною.

У 1986 році королівський спадкоємець відновив свій роман - в цьому він зізнався сам, за два роки до офіційного розлучення. Чарльз тоді підкреслив, що вже до того моменту їх з Діаною шлюб був остаточно зіпсований.

Правда, Леді Ді про те, що її чоловік вирішив поставити хрест на їхньому шлюбі, не знала. Інтимна близькість в їх парі зникла, через що Діана злилася і звинувачувала в цьому Паркер-Боулз (як виявилося пізніше - недаремно).

Неофіційний королівський біограф Крістофер Андерсен у книзі "Король: життя Чарльза III" привів історію, розказану йому одним з придворних. Він став свідком однієї з багатьох сварок між Уельськими.

Діана буквально переслідувала Чарльза по їхньому маєтку в Хайгрові - слідувала з ним з кімнати в кімнату, запитуючи одне і те ж питання: "Чому ти не спиш зі мною?". На що принц уїдливо відповів: "Ох, ну не знаю, дорогенька. Я думаю, може я гей".

Придворні також відзначають, що сварки між Чарльзом і Діаною часом ставали настільки грубими і жорстокими, "що насильство здавалося неминучим". "Детективи, відповідальні за захист членів королівської сім'ї, були глибоко стурбовані тим, що "в запалі гніву" хтось із них міг вчинити самогубство, вбивство або те й інше", -пише Андерсен.

Раніше інсайдер з близького оточення принца Вільяма і принцеси Кетрін повідомив, що подружжя уельських ощасливило Чарльза ІІІ новиною про можливу появу на світ ще однієї дитини.

Також стали відомі перші слова Чарльза, коли він дізнався про смерть його колишньої дружини-принцеси Діани. Між ним та його приватним секретарем відбулася цікава розмова.

Інші новини: