'У тебе груди супер': Анна Трінчер показала 9 татуювань в інтимних місцях

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official/

Українська актриса і співачка Анна Трінчер показала свої нові татуювання і нарвалася на критику фанатів.

У своєму Instagram Анна Трінчер показала, що нові тату на її тілі красуються в досить пікантних місцях.

Анна також зробила мінімалістичне парне татуювання у вигляді серця, проте чомусь на фото позначила не нареченого Олександра Волошина, f друга Олега Машуковського.

Артистка набила 3 нових татуювання - між грудьми, на стегні і на внутрішній стороні руки.

"Вже 9 татуювань. Здається, це вже залежність", – написала Трінчер під фото.

Думки фанатів з приводу нових тату співачки розділилися.

"У тебе груди супер", "Перебір", "Ви прекрасні", "Ого, а не багато татуювань", - пишуть фанати.

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