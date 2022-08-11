'У тебе груди супер': Анна Трінчер показала 9 татуювань в інтимних місцях

Артистка набила 3 нових татуювання - між грудьми, на стегні і на внутрішній стороні руки.
Українська актриса і співачка Анна Трінчер показала свої нові татуювання і нарвалася на критику фанатів.
У своєму Instagram Анна Трінчер показала, що нові тату на її тілі красуються в досить пікантних місцях.
Анна також зробила мінімалістичне парне татуювання у вигляді серця, проте чомусь на фото позначила не нареченого Олександра Волошина, f друга Олега Машуковського.
Артистка набила 3 нових татуювання - між грудьми, на стегні і на внутрішній стороні руки.
"Вже 9 татуювань. Здається, це вже залежність", – написала Трінчер під фото.
Думки фанатів з приводу нових тату співачки розділилися.
"У тебе груди супер", "Перебір", "Ви прекрасні", "Ого, а не багато татуювань", - пишуть фанати.
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Автор: Маша Тупченко