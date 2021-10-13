У Наді Дорофєєвої видалили пухлину: співачка вперше показала шрам на грудях

Артистка зважилася на відверте зізнання / instagram.com/nadyadorofeeva/

Українська співачка Надя Дорофєєва вперше зізналася, що у неї колись була пухлина.

Сьогодні відзначають Всесвітній день без бюстгальтера, тому саме сьогодні артистка вирішила поділитися цією історією на своїй сторінці в Instagram.

За словами Наді, чотири роки тому у неї діагностували фіброаденому молочної залози. Артистка зробила операцію з видалення пухлини.

Про цю неприємну ситуацію в житті Дорофєєвої нагадує шрам на грудях, який вона довгий час приховувала і тільки зараз зважилася показати.

читайте такожНадя Дорофєєва в напівпрозорих трусах викликала подив у шанувальників"Я ніколи не говорила вам про те, що на моїх грудях є шрам. Весь цей час я замазувала його тональним кремом, ховала під одягом, маскувала всіма можливими способами ... і тільки недавно прийняла і полюбила. Цей шрам нагадує мені про те, що чотири роки тому в моєму житті сталася фіброаденома і подальша операція з її видалення", — розповіла Надя.

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Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Співачка зазначила, що фіброаденома – це найбільш поширене доброякісне утворення в молочній залозі.

"Вона виникає з різних причин - щоб це відстежити та зупинити, важливо звернутися до фахівця! Регулярні чек-апи суперважливі, це наш шанс вчасно виявити проблему! Днями я була на щорічному огляді у свого мамолога, і вам нагадую", - зазначила співачка.

Раніше Надя Дорофєєва опублікувала нові фото в Instagram, які активно почала обговорювати в мережі. Співачка здивувала зміною іміджу, перефарбувавши волосся. Довжину волосся вона залишила такою, як і було, проте змінила колір зі світлого на темно-каштановий.