"У чоловіка підсмоктувала": Корольова поділилася неприємними подробицями роботи свого стриптизера

Колись українка, а нині зрадниця України і фанатка Путіна, російська співачка Наташа Корольова зробила незвичайну заяву, коментуючи "роботу" свого чоловіка-стриптизера Тарзана.
Як пише Стархіт, у своїй базарній манері, Корольова сказала, що коли її Тарзан-путініст роздягався перед іншими жінками, вона "харчувалася" ним.
"Коли він практикував стриптиз, то заряджався жіночою енергією. А потім він ніс цю енергію мені додому. Коромисло енергії. Я трохи собі теж відважувала, а потім виходила на великі аудиторії. Мені ж треба давати їм щось, крім пісень. У чоловіка підсмоктувала... енергію", - сказала вона.
Хто така Наташа Корольова
Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви терміном на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
Наташа Корольова - останні новини по темі
Зазначимо, нещодавно Наташа Корольова потрапила в черговий скандал, здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі.
А також з'явилася інформація, що в чоловіка Наташі Корольової Тарзана почалися проблеми в роботі й вистави за його участю почали скасовувати.
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