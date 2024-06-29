"У чоловіка підсмоктувала": Корольова поділилася неприємними подробицями роботи свого стриптизера

У своїй базарній манері, Корольова сказала, що коли її Тарзан-путініст роздягався перед іншими жінками, вона "харчувалася" ним.

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Наташа Корольова, Тарзан / колаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/tarzan___official

Колись українка, а нині зрадниця України і фанатка Путіна, російська співачка Наташа Корольова зробила незвичайну заяву, коментуючи "роботу" свого чоловіка-стриптизера Тарзана.

Як пише Стархіт, у своїй базарній манері, Корольова сказала, що коли її Тарзан-путініст роздягався перед іншими жінками, вона "харчувалася" ним.

"Коли він практикував стриптиз, то заряджався жіночою енергією. А потім він ніс цю енергію мені додому. Коромисло енергії. Я трохи собі теж відважувала, а потім виходила на великі аудиторії. Мені ж треба давати їм щось, крім пісень. У чоловіка підсмоктувала... енергію", - сказала вона.

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Хто така Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви терміном на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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Зазначимо, нещодавно Наташа Корольова потрапила в черговий скандал, здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі.

А також з'явилася інформація, що в чоловіка Наташі Корольової Тарзана почалися проблеми в роботі й вистави за його участю почали скасовувати.

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