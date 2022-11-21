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Травесті-діва Монро в спокусливих мереживах приготувалася до оргії на Щекавиці

21 листопада 2022, 20:36

Невгамовна Монро розповіла, який би псевдонім обрала, якби починала кар'єру зараз.

Невгамовна Монро
Невгамовна Монро показала наряд, в якому відвідала Щекавицю / facebook.com/monroe.diva

Українська травесті-діва Монро вирішила підтримати ідею про проведення на горі Щекавиці масової оргії у разі ядерного удару рф по Україні. Але там її чекало розчарування.

Після перших ядерних загроз країни-терориста по мережі швидко розлетівся жартівливий тренд - українці з властивою їм самоіронією вирішили, у випадку, якщо загрози підтвердяться, провести останні миті життя із задоволенням і користю. Збиратися запропонували на Щекавиці для свята любові і життя.

Невгамовна Монро піднялася на Щекавицю і залишилася злегка розчарованою - розвагами тут і не пахне. Однак це було відмінним приводом похвалитися своїм спокусливим нарядом в Facebook.

Монро в спокусливих позах в чорному мереживі прокоментувала оргію на Щекавиці: "Якщо б я починала drag кар'єру зараз - взяла б псевдонім Пані Щекавиця. А з оргією та і не склалося в цьому році. Морози, сильно не [займешся сексом - неценз.]".

Невгамовна Монро
Невгамовна Монро показала наряд, в якому відвідала Щекавицю / facebook.com/monroe.diva

Раніше українська співачка Надя Дорофєєва показала вбивчу фігуру в оригінальному вбранні, якою підкорювала чоловічі серця ще в підлітковому віці.

Американська акторка, зірка фільмів Жінка-Кішка і Бал монстрів, лауреат премії Оскар, Хеллі Беррі також поділилася архівним фото-на ньому 33-річна артистка позує в нижній білизні.

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