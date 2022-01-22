УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Дружина Павлика мріє збільшити груди та зробити ринопластику, але чоловік проти

22 січня 2022, 21:15

Вже навесні цього року Катерина хоче збільшити груди, оскільки незадоволена формою і розміром.

Павлик, Репяхова
Дружина Павлика мріє про збільшення грудей / instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова цього року планує мінімум двічі лягти під ніж пластичного хірурга, розповіла вона в Instagram.

Вже навесні цього року Катерина хоче збільшити груди, оскільки незадоволена формою і розміром. За словами дівчини, її груди зараз значно відрізняється, тому маммопластика необхідна. Репяхова запевнила, що обере найменші імпланти, які тільки існують.

false

"Хочу зробити їх (ред. – груди) одного розміру. Вони занадто відрізняються. Якщо імпланти, то найменші, які тільки існують", - поділилася обраниця Павлика.

Восени дівчина хоче вдруге лягти під ніж пластичного хірурга. На цей раз вона хоче змінити свій ніс. Зазначимо, що раніше Катерина запевняла, що нічого не робитиме зі своїм носом. Думка дружини артиста кардинально змінилося.

"Днями побачила фото блогера зі "старим носом" і зрозуміла, як круто їй з новим. І все. Ця думка мене не покидає. Моя сестра зробила ринопластику з таким же носом і задоволена", - розповіла Репяхова.

Реклама

Цікаво, що Віктор Павлик не поділяє думку дружини щодо пластичних операцій. Однак Катерина впевнена, що зможе переконати чоловіка.

Раніше Главред писав про те, що Віктор Павлик відчував проблеми з алкоголем. Також у артиста були кредитні борги, повідомила його дружина Катерина Репяхова відповідаючи на питання передплатників.

Обраниця артиста зізналася, що коли вони зустрілися, у Павлика були серйозні проблеми з алкоголем. Артист зізнався, що кохана стала його порятунком.

Читайте також:

viber
Віктор Павлик новини шоу бізнесу Катерина Репяхова
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих силГороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих сил Прикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду У моду на 2022 рік повернулися грандіозні жіночі штани в стилі непередбачуваних 90-хУ моду на 2022 рік повернулися грандіозні жіночі штани в стилі непередбачуваних 90-х Весілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватисяВесілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватися Ризик зникнення продуктів з прилавків: в АТБ розповіли, до чого готуватисяРизик зникнення продуктів з прилавків: в АТБ розповіли, до чого готуватися
21:29

Що не можна купити в аптеках на "тисячу Зеленського": українцям назвали заборони

21:28

Погода в Україні: очікуються снігопади, ожеледь та посилення морозів

21:15

Дружина Павлика мріє збільшити груди та зробити ринопластику, але чоловік проти

20:42

"Крим втрачено для України": німецький віцеадмірал виправдався за скандальні словаВідео

20:29

На Рівненщині невідомі зарізали пенсіонерку

Реклама
20:02

Відома українська спортсменка оголосила про завершення кар'єриВідео

19:57

Найгірший сценарій агресії РФ: Україна допускає участь Британії у війніВідео

19:55

Німеччина готує план евакуації сімей дипломатів із України: в чому причина

19:38

У Кремлі проговорилися, що дуже бояться ізоляції від долараПогляд

19:29

"Знижуємо ставку, але змушуємо платити всіх": Гетманцев розкрив реформу оподаткування зарплатВідео

19:26

Дипскандал з ФРН: посла Німеччини викликали в МЗС через слова про "втрачений Крим"Відео

18:44

Якщо дозволити розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну не доведеться нападати - Кулеба

18:36

"Втратив" половину України: "слуга" Тищенко зашкварився дивним привітаннямВідео

18:12

У Чернівцях пара п'яних "послушників" бродила містом з кропилом і Біблією в руках - відеоВідео

18:11

Скандал на Закарпатті: вчителька била дітей прямо на уроці

18:07

Гроші ллються рікою: названі знаки, які притягують гроші магнітомВідео

17:48

"Україна ніколи не поверне Крим": глава ВМС ФРН поплатився за скандальну заявуВідео

17:33

Гороскоп на завтра, 23 січня 2022: Близнюкам – небезпечні обіцянки, Стрільцям – плітки недругів, Рибам - розривВідео

17:23

В Україні "вимирають" корови: запасів скотарства залишилося лише на півтора рокуВідео

17:08

Як правильно зберігати часник: найкращі способи, які збережуть корисні властивості

Реклама
17:00

Прикмети на 24 січня: що не можна робити в Федосєєв день і як не потрапити в бідуВідео

16:56

Серце Києва і два береги Дніпра об'єднали потужними флешмобами з гігантським прапоромВідео

16:41

Німеччина заохочує наміри Путіна до нового нападу: Кулеба відповів на заяви глави ВМСВідео

16:24

Українці об’єднались у живий ланцюг на вантовому мосту у Запоріжжі, добудованому за програмою Зеленського

16:17

Потужна пожежа в Дніпрі: згорів центральний офіс мережі АТБ

16:04

Україну заллє дощами: з'явився "крижаний" прогноз на весну 2022Відео

15:32

Напад Росії на Україну: названо найвірогідніший сценарій

15:09

В Україні зміняться ціни на каву: скільки коштуватиме напійВідео

15:09

Чорна смуга добігає кінця, на Дів чекає тріумф: гороскоп Таро на лютий 2022Відео

14:59

Зеленський готовий напряму домовлятися з Путіним - посол України у ФРНВідео

14:33

Глава Китаю міг попросити Путіна не вторгатися до України під час Олімпіади - BloombergВідео

14:26

МЗС вимагає від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС по КримуВідео

14:25

Ультиматум по НАТО: США відповіли РФ секретним листомВідео

13:49

Помер зірка фільмів В'язень замку Іф і РанеткиФото

13:40

"Поїхав на червоне світло": у Лос-Анджелесі 74-річний Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП

13:34

Штурм Києва з повітря не виключений: військовий експерт оцінив ризики вторгнення Росії

13:26

Скільки українців може повторно захворіти COVID-19: лікар назвав цифруВідео

13:02

"Півострів втрачено": глава ВМС Німеччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу УкраїниВідео

12:57

У Харкові горить юридична академія: до ліквідації пожежі залучено 10 одиниць спецтехнікиВідео

12:51

У Мережі виставили на продаж персональні дані 2,6 млн українців: Мінцифри відреагувало

Реклама
12:30

Коронавірус б'є рекорди в Україні: 10 областей перейшли в "помаранчеву" зонуВідео

12:18

Через стрибок цін на бензин і дизпаливо в Україні подорожчає проїзд: названо терміни і тарифи

12:07

Ціна на цибулю стала захмарною: чого чекати українцям найближчим часомВідео

11:49

Гірший, ніж Омікрон: в ООН передрекли світу новий штам коронавірусуВідео

11:25

В Україні різко подорожчає паливо: названо терміни і ціниВідео

11:22

Перетворити Україну на Сирію: військовий експерт спрогнозував, чи буде РФ завдавати ракетних ударівВідео

10:52

США почнуть евакуацію сімей дипломатів з України вже наступного тижня - CNNВідео

10:52

"Все погано": військовий експерт розповів, чи готова Україна до війни

10:12

Прикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в бідуВідео

10:08

45 тисяч нових випадків на день, але хвиля буде швидкою: медик повідав, чого українцям чекати від ОмікронаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти