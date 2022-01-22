Дружина Павлика мріє збільшити груди та зробити ринопластику, але чоловік проти

Дружина Павлика мріє про збільшення грудей / instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова цього року планує мінімум двічі лягти під ніж пластичного хірурга, розповіла вона в Instagram.

Вже навесні цього року Катерина хоче збільшити груди, оскільки незадоволена формою і розміром. За словами дівчини, її груди зараз значно відрізняється, тому маммопластика необхідна. Репяхова запевнила, що обере найменші імпланти, які тільки існують.

"Хочу зробити їх (ред. – груди) одного розміру. Вони занадто відрізняються. Якщо імпланти, то найменші, які тільки існують", - поділилася обраниця Павлика.

Восени дівчина хоче вдруге лягти під ніж пластичного хірурга. На цей раз вона хоче змінити свій ніс. Зазначимо, що раніше Катерина запевняла, що нічого не робитиме зі своїм носом. Думка дружини артиста кардинально змінилося.

"Днями побачила фото блогера зі "старим носом" і зрозуміла, як круто їй з новим. І все. Ця думка мене не покидає. Моя сестра зробила ринопластику з таким же носом і задоволена", - розповіла Репяхова.

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Цікаво, що Віктор Павлик не поділяє думку дружини щодо пластичних операцій. Однак Катерина впевнена, що зможе переконати чоловіка.

Раніше Главред писав про те, що Віктор Павлик відчував проблеми з алкоголем. Також у артиста були кредитні борги, повідомила його дружина Катерина Репяхова відповідаючи на питання передплатників.

Обраниця артиста зізналася, що коли вони зустрілися, у Павлика були серйозні проблеми з алкоголем. Артист зізнався, що кохана стала його порятунком.

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