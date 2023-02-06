'Стала схожа на діда': коханка Путіна Кабаєва спантеличила дивним зовнішнім виглядом

Ймовірна співмешканка господаря Кремля Аліна Кабаєва з'явилася на ювілейних заходах НМГ і заявила, що пропаганда не поступається автомату Калашникова.

Аліна Кабаєва з'явилася на ювілейних заходах НМГ / скріншот

Ймовірна коханка російського диктатора Володимира Путіна і за сумісництвом голова ради директорів російської національної медіагрупи (НМГ) Аліна Кабаєва вийшла на публіку та здивувала не лише своїми заявами, а й дивним зовнішнім виглядом.

Кабаєва з'явилася на ювілейних заходах медіагрупи і заявила, що діяльність пропагандистів ні в чому не поступається бойовій зброї, зокрема, автомату Калашникова, пише Meduza.

"Вітаючи одине одного з ювілеєм, побажаємо успіху кожному з нас, і всім нам разом. Цей успіх потрібен нашому народу, тому що інформаційна робота сьогодні в тих умовах, в яких ми живемо і боремося за нашу країну, це як бойова зброя. І за значимістю своєю ні в чому не поступається автомату Калашникова", - заявила Кабаєва.

Аліна Кабаєва / скріншот

У мережі виступ Кабаєвої викликав бурхливе обговорення. Користувачі обговорили зокрема і її зовнішній вигляд. Судячи з усього, співмешканка Путіна або переборщила з уколами краси, або зробила невдалу пластичну операцію:

"Дякую, Аліно. Сказано в точку. Стільки людей телебачення ще не вбивало"

"Все вірно. Зомбоящик це найефективніша зброя влади. Словом можна вбити"

"Кабаєва повідомила цінну інформацію. Стане в нагоді як свідчення на процесі в Гаазі, де судитимуть Ернста, Соловйова, Кисельова і Скабєєву. І саму Кабаєву, звичайно"

"Багатство явно їй не личить, виглядає так, як ніби бджоли покусали"

"Ботексом з плішивим явно перебрали"

"Це у них сімейний пластичний хірург? Гірше не знайшли?"

"Вона стала схожа на діда"

"Так ось у кого Путін підгледів підтяжку вилиць".

Діти Путіна та Кабаєвої

За даними ЗМІ, у Путіна та Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок колишня гімнастка народила в Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італійськомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, зокрема Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно видалений аккаунт в Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо справжній, а можливо і фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.

Газета Blick писала, що Путін міг супроводжувати Кабаєву і, можливо, залишався з нею в клініці. У будь-якому випадку Кремль заперечував, що Путін є батьком одного або декількох дітей Кабаєвої.

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