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Слава Камінська в топі з відвертим декольте похвалилася пишними грудьми й тонкою талією

3 грудня 2021, 08:03

Екссолістка "НеАнгелів" змінила зачіску - тепер у неї є чубчик.

Слава Камінська
Слава Камінська похвалилася новим образом / Фото instagram.com/babaslavka

Колишня солістка групи НеАнгели Слава Камінська поділилася з шанувальниками гарячим фото.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала селфі в карколомному образі.

Камінська сфотографувалася в синьому блискучому топі з відвертим декольте, що оголило її плоский животик.

В цілому, наряд підкреслював пишні груди й тонку талію Камінської. Крім того, дівчина змінила зачіску - тепер у неї є чубчик.

"Третя зйомка за день! Мені пасує?", - запитала у фоловерів Слава.

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Слава Камінська в наряді з відвертим декольте
Слава Камінська у вбранні з відвертим декольте / Фото instagram.com/babaslavka

Шанувальники колишнього "НеАнгела" запевнили, що Камінська виглядає розкішно: "Вам дуже круто з таким чубчиком, супер виглядаєте!", "Дуже круто", "Неймовірно пасує", "Вогонь", "Гаряче".

Втім, деякі вважають, що інші кольори - чорний, молочний, зелений - більше пасують Камінській.

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Як повідомляв Главред, раніше стало відомо, що група НеАнгели з громом і блискавками з'ясовує стосунки.

Виявилося, що Слава Камінська і Вікторія Смеюха "розійшлися" не так мирно і цивілізовано, як намагалися показати. "Чорненька з НеАнгелів" привселюдно заявила - для неї 15 років роботи пліч-о-пліч зі Славою Камінською були наповнені знущаннями, чварами, побиттями і абьюзом.

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