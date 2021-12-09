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Сергій Сосєдов зробив інтимне зізнання про роман із українським співаком

9 грудня 2021, 19:59

Петра більше цікавило просування його як артиста, проте симпатія між ними все ж виникла, згадав Сергій.

Сергій Сосєдов
Сергій Сосєдов зізнався про роман / Фото : Thinkstock

Відомий музичний критик Сергій Сосєдов зробив інтимне зізнання про те, що в 2010 році у нього був недовгий роман зі співаком Петром Дмитриченком.

"Там не було таких вже близьких відносин. Петя Дмитриченко чудовий співак, артист. Може, був якийсь легкий роман. Він же мене знайшов. Тому що до того я не знав про Пєтю. Він якось вийшов на мене, він надіслав мені свої пісні. Він дійсно дуже цікавий артист, цікавий голос", - зізнався критик у програмі Олена, блін.

Петра більше цікавило просування його як артиста, проте симпатія між ними все ж виникла, згадав Сергій.

"Він мені надіслав пісні, йому хотілося якось просунутися. З його боку інтерес був обумовлений саме цим. Я зрозумів це. Він людина досить світська. Дуже м'який, він дуже приємна людина. Якось виникла у нас така симпатія. Він став мені розповідати про себе. Сказати, що був бурхливий роман... " - зазначив Сосєдов.

Ведуча запитала, чи були у Сосєдова сексуальні стосунки з виконавцем, на що він відповів, що це був швидше флірт.

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Хто такий Петро Дмитриченко

Петро Дмитриченко став відомий, завдяки участі в ряді українських талант-шоу. Він співав у "Караоке на Майдані", "Шанс" і "Х-Фактор", де Сосєдов був членом журі.

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Під час участі в Шансі Дмитриченко відверто зізнавався в коханні Наталії Могилевській і втратив розум від неї. Тоді ходили чутки про їхні відносини, але реального підтвердження цьому не було.

Раніше Главред писав про те, що Сергій Сосєдов не зраджує своїй звичці займатися активностями вранці навіть під час поїздок. Але цього разу під час відвідування Вітебська, тіло підвело Сосєдова, і він зіткнувся з плачевними наслідками - він опинився на операційному столі після невдалого тренування в спортзалі.

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