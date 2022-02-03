З ким зустрічається Світлана Лобода: розкрита особистість коханця співачки

Світлана Лобода у відносинах з одруженим мільярдером / instagram.com/lobodaofficial

Життя співачки Світлана Лободи оповите духом загадковості. Особливо в тому, що стосується її чоловіків.

Артистка вважає за краще не робити з романтичних відносин надбання громадськості, проте фанати втомилися знемагати від цікавості в спробах розсекретити її коханого.

А між тим в недавньому інтерв'ю Лобода зізнавалася, що шалено закохана в чоловіка, старше за неї, поруч з яким вона відчуває себе маленькою дівчинкою.

Джерело з близького оточення співачки розкрило особистість її загадкового залицяльника. Ним виявився бізнесмен і мільярдер Артур Гранц, який сколотив статки на магазинах duty-free. Він, як і Лобода, проживає в Європі, де пара і зустрічається.

Затьмарює щастя Лободи лише той факт, що Гранц одружений і має дітей. Сім'ю він підтримує, але з дружиною давно не живе. Джерело розповідає, що така ситуація всіх влаштовує - співачка не поспішає під вінець, Гранц - не поспішає розлучатися: "З Лободою Гранц не живе, вони тільки зустрічаються. І про "неземне кохання" говорити рано. ... Кажуть, Гранц не розлучається, тому що на дружині зареєстрована частина його активів. І поділ майна нікому не треба. Всіх все влаштовує. Він веде вільний спосіб життя. Але про сім'ю не забуває, бере участь в житті дітей. До Лободи ставиться дуже добре. Допомагає їй і дає можливість добре заробляти. Багато в чому за його протекцією вона отримує запрошення виступити в українських олігархів. ... Не скажу, що справа йде до весілля. У нього на першому місці робота, ніякого бурхливого роману немає. На її думку, він її чоловік. А що у нього в голові - не залізеш".

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