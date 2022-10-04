Розваги за Фрейдом: скандальна Ольга Бузова почухала інтимні місця копченою ковбасою

Ольга Бузова терлася інтимними частинами тіла об ковбасу / instagram.com/buzova86

Скандальна російська зірка Ольга Бузова відома своїми епатажними витівками. Заняття нісенітницею з незворушно спокійним обличчям принесли їй, мабуть, більше доходу, ніж її вокальні потуги.

Окремою причиною жартів над горе-артисткою є її тотальна самотність - 36-річна Бузова ледь приховує відчай від того, що їй належить зустріти старість, так і не зустрівши свою любов.

Незадоволеність співачки власним життям відчувається у всіх її вчинках і жестах. Наприклад нещодавно одна з її близьких подруг опублікувала в Instagram-сторіс, як Бузова спокушає палицю копченої ковбаси.

Вона міцно схопила її, спершу зваживши її тяжкість в руці, а потім почала терти ковбасою об лобок, стегна і сідниці. Отямившись, Бузова вирішила прокоментувати свої дії.

"Їсти треба! Але якщо що - замість скалки! Так працює теж, знаєш? Розминає! Антицелюліт!" - прокричала в камеру артистка.

Ольга Бузова терлася інтимними частинами тіла об ковбасу / instagram.com/mariapoga_

Раніше американська супермодель палестино-голландського походження Белла Хадід взяла участь у Паризькому тижні моди - на подіум вона вийшла топлес, а сукню "наносили" прямо на її голе тіло.

Також американська акторка і модель, зірка Основного інстинкту, 64-річна Шерон Стоун знялася для чоловічого журналу в пікантній сукні, яка оголила її груди.

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