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Погладшала Наташа Корольова засвітила обвислий живіт і шию, як у індички

19 червня 2022, 02:07

Хотіла похвалитися красою, а отримала ганьбу на всю аудиторію.

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Наташа Корольова зганьбилася знімками в трусах / instagram.com/koroleva__star

Рашистська співачка українського походження Наташа Корольова осоромилася перед фанатами результатами свого "чарівного" схуднення.

Артистка вирушила на п'ять днів в оздоровчу подорож, щоб скинути зайві кіло, які вже перестали поміщатися в концертні вбрання і короткі платтячка.

Результатами процедур сама Корольова залишилася задоволена і стала гордо демонструвати своє тіло, яке нібито стало легше на цілих три кіло. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька селфі в одних трусах, зроблених в дзеркалі.

Втрата зайвої ваги все ж відбилася на зовнішності "Русалки", проте далеко не так, як їй би хотілося. Живіт артистки став в'ялим, а на одному з фото видно, якою обвислою стала шия 49-річної зірки.

Хоч Корольова пишається надбаної красою задешево і без хірургічного втручання, їй все ж ще належить розбиратися з наслідками своїх перетворень.

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Наташа Корольова зганьбилася знімками в трусах / instagram.com/koroleva__star

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Нагадаємо, раніше Наташа Корольова показала, як веселиться на вечірці на честь 9 травня в Росії, поки війська рф обстрілювали мирних жителів на її батьківщині.

На своїй сторінці в Instagram артистка виклала серію сторіс, знятих на одній зі столичних тусовок до Дня Перемоги. У кадрі колишня киянка з'явилася у вельми дивному вбранні - радянській пілотці, пуховику в підлогу, брюках хакі і безглуздих черевиках на тракторній підошві.

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