Розповніла Анна Неплях засвітила голу п'яту точку в центрі Риму

Модель абсолютно не комплексує, і з гордістю демонструє свої чудові форми.
Українська модель, Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях у всіх подробицях показує роман з тим, кому віддана вже багато років - вона безмежно закохана в Рим, куди цього разу її привели зйомки.
Модель на своїй сторінці в Instagram показала не тільки витончені знімки, що пашіють італійською пристрастю, але і кумедні фото, які залишилися за кадром.
Зокрема Неплях показала, що модель - це не тільки блискучі вбрання від кутюр. Часом працювати доводиться в не дуже комфортних умовах, наприклад, переодягатися прямо посеред жвавої вулиці.
Так модель показала, як в вона з голими сідницями, в одній сорочці і шльопанцях змінює наряд на публіці. "Я з голою попою переодягаюся на вулиці", - зі сміхом розповідає українська красуня. Те, що інших може збентежити до глибини душі, для Неплях - лише привід пожартувати над собою.
Раніше 64-річна американська акорка і модель Шерон Стоун показала, як розважається на вечірці біля басейну у максимально відкритому купальнику з глибоким вирізом.
Також українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук показала розминку в коротких шортиках, які під час руху оголювали сідниці спортсменки.
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