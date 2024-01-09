Рада планує голосувати за закон про мобілізацію 11 січня - нардеп Железняк

Верховна Рада може в першому читанні розглянути законопроект про мобілізацію, який вніс уряд, 11 січня, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

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До зали законопроєкт про мобілізацію піде 11 січня на голосування в першому читанні - нардеп Железняк / колаж Главред, фото УНІАН і Telegram-канал в. Зеленського

Верховна Рада вже 11 січня 2024 року може в першому читанні розглянути законопроєкт про мобілізацію до лав ЗСУ, який раніше вніс Кабмін. Про це пише народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram- каналі і портал "РБК-Україна" з посиланням на джерело в парламентському комітеті з питань національної безпеки.

Железняк розповів, що комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки переніс розгляд законопроєкту про мобілізацію на середу, 10 січня.

За словами нардепа, вже завтра, ймовірно, комітет рекомендуватиме ухвалити урядовий законопроект у першому читанні ‒ але зі своїми пропозиціями. Такі поправки повинні бути враховані до другого читання.

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"І в зал законопроект піде 11 січня на голосування в першому читанні", - розповів Железняк.

Джерело "РБК-Україна" в Комітеті з питань нацбезпеки зазначило, що поки ситуація виглядає саме так, як каже Железняк.

Розгляд законопроєкту про мобілізацію

Нагадаємо, 4 січня комітет Верховної Ради з національної безпеки розпочав розгляд законопроекту про рекрутинг та мобілізацію. Процес у Комітеті триватиме кілька днів.

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді виникли суперечки щодо нового законопроекту про мобілізацію. Обговорюється питання про чоловіків за кордоном, можливості їх повернення та економічні обмеження. Терміни демобілізації також є спірним пунктом.

Також народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Комітет із соціальної політики ВР не підтримує урядовий законопроект у тому вигляді, в якому він був поданий. Тож комітет рекомендував доопрацювати законопроєкт.

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