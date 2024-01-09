Рада планує голосувати за закон про мобілізацію 11 січня - нардеп Железняк

Верховна Рада вже 11 січня 2024 року може в першому читанні розглянути законопроєкт про мобілізацію до лав ЗСУ, який раніше вніс Кабмін. Про це пише народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram- каналі і портал "РБК-Україна" з посиланням на джерело в парламентському комітеті з питань національної безпеки.
Железняк розповів, що комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки переніс розгляд законопроєкту про мобілізацію на середу, 10 січня.
За словами нардепа, вже завтра, ймовірно, комітет рекомендуватиме ухвалити урядовий законопроект у першому читанні ‒ але зі своїми пропозиціями. Такі поправки повинні бути враховані до другого читання.
"І в зал законопроект піде 11 січня на голосування в першому читанні", - розповів Железняк.
Джерело "РБК-Україна" в Комітеті з питань нацбезпеки зазначило, що поки ситуація виглядає саме так, як каже Железняк.
Розгляд законопроєкту про мобілізацію
Нагадаємо, 4 січня комітет Верховної Ради з національної безпеки розпочав розгляд законопроекту про рекрутинг та мобілізацію. Процес у Комітеті триватиме кілька днів.
Як повідомляв Главред, у Верховній Раді виникли суперечки щодо нового законопроекту про мобілізацію. Обговорюється питання про чоловіків за кордоном, можливості їх повернення та економічні обмеження. Терміни демобілізації також є спірним пунктом.
Також народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Комітет із соціальної політики ВР не підтримує урядовий законопроект у тому вигляді, в якому він був поданий. Тож комітет рекомендував доопрацювати законопроєкт.
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