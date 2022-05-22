"Путіна отруїли": Даша Астаф'єва в одній ковдрі зробила пікантне передбачення

Даша Астаф'єва передбачила смерть Путіна від отрути / instagram.com/da_astafieva

Українська модель, співачка і волонтерка Даша Астаф'єва показала чудовий кадр, зроблений для нового онлайн арт-номера Playboy. Цим знімком вона втілила не тільки красу та естетику жіночого тіла, а й таємне бажання кожного українця в будь-якій точці земної кулі.

На сторінці моделі в Instagram з'явилося фото, на якому вона позує за столом вуличного кафе. Перед нею стоїть чашечка кави і підсмажені тости, в руках вона тримає газету з портретом президента рф путіна. Над його головою великими літерами написаний заголовок: "Putin Poisoned (Путіна отруїли - прим. редактора)".

На перший погляд здається, що на Астаф'євій абсолютно немає одягу, а свою наготу вона прикриває лише широкими листами таблоїду. На це ж натякають і фігури офіціантів за її спиною, які намагаються уважніше розглянути гостю.

До слова, фото виконано таким чином, ніби його зробили приховано - воно більше схоже на кадр з фільму зі сценами стеження.

Також відео зі зйомок нової фотосесії Астаф'євої виклав на своїй сторінці Влад Іваненко - шеф-редактор Playboy Україна, виконуючий в кадрі роль офіціанта, який відкриває шампанське.

Даша Астаф'єва в новому номері Playboy / instagram.com/da_astafieva

У короткому ролику видно, що Даша Астаф'єва одягнена в молочний корсет, а від холоду рятується величезною білою ковдрою. Але менше інтриги в кадрі від цього не стає.

читайте також"Нацисти самі все розбомбили": Макаревич прокоментував розстріл еко-парку в Харкові рашистами

Раніше актриса, модель і секс-символ всієї Італії Моніка Беллуччі показала новий образ в пікантному корсажі.

Інші новини: