Напівоголені та в джакузі: Влад Яма показав пікантні фото з дружиною

Зіркове подружжя відправилося в Одесу святкувати річницю весілля. Там Влад і Ліліана зробили романтичні знімки.
Головний суддя шоу Танці з зірками Влад Яма днями відсвяткував сьому річницю весілля зі своєю дружиною Ліліаною. Пара вирушила відзначати романтичну дату в Одесу. В Instagram зіркове подружжя поділилося пікантними фото з відпочинку.
В Одесі Влад і Ліліана зупинилися у фешенебельному спа-готелі Немо. У номері подружжя було джакузі - там вони позували напівоголеними і з келихами ігристого в руках.
"У такому номері неможливо було б не влаштувати собі романтик", - підписав фотографії Яма.
"Дивувати одне одного навіть через роки можна і потрібно! Почати з вечірнього загального чаювання при свічках, розповісти одне одному, як пройшов день. Поїхати в інше місто або країну. А про подорож сказати лише за годину до виїзду", — поділилася своїми враженнями Ліліана.
Як повідомляв Главред, раніше Влад Яма зворушливо привітав дружину з річницею весілля.