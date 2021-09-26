Напівоголені та в джакузі: Влад Яма показав пікантні фото з дружиною

Влад Яма показав пікантні фото з дружиною / Фото instagram.com/vladyama_official

Головний суддя шоу Танці з зірками Влад Яма днями відсвяткував сьому річницю весілля зі своєю дружиною Ліліаною. Пара вирушила відзначати романтичну дату в Одесу. В Instagram зіркове подружжя поділилося пікантними фото з відпочинку.

В Одесі Влад і Ліліана зупинилися у фешенебельному спа-готелі Немо. У номері подружжя було джакузі - там вони позували напівоголеними і з келихами ігристого в руках.

"У такому номері неможливо було б не влаштувати собі романтик", - підписав фотографії Яма.

Влад Яма з дружиною в джакузі / Фото instagram.com/vladyama_official

"Дивувати одне одного навіть через роки можна і потрібно! Почати з вечірнього загального чаювання при свічках, розповісти одне одному, як пройшов день. Поїхати в інше місто або країну. А про подорож сказати лише за годину до виїзду", — поділилася своїми враженнями Ліліана.

Влад Яма з дружиною позували напівоголеними / Фото instagram.com/vladyama_official

Фото instagram.com/vladyama_official

Як повідомляв Главред, раніше Влад Яма зворушливо привітав дружину з річницею весілля.