"Пліснява в мізках": Лоліту розкритикували за "голе" відео в простирадлі і міркування про біль

Лоліта в простирадлі показала тату - фанати обурені / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Співачка українського походження Лоліта Мілявська прийняла рішення замовчувати війну в Україні, тим самим демонструючи своє схвалення. Вона залишилася жити і будувати кар'єру в Росії, а на літній період вирушила на відпочинок до Болгарії.

Звідти вона опублікувала ролик, що викликав обурення у людей, які до повномасштабної війни в Україні вважали Лоліту адекватною і розсудливою артисткою.

58-річна співачка, прикриваючи своє голе тіло лише простирадлом, похвалилася перекладними малюнками на руці і шиї, при цьому раділа, як дитя, що їй вдалося прикрасити себе безболісно, і побажала всім спокійної ночі.

"Навіщо мені псувати тіло?)) Я взагалі боюся болю). Знайшла в Болгарії перекладні картинки і щаслива))) на тиждень вистачить, потім мочалка і все як було", - підписала відео Лоліта.

У коментарях її міркування вважають іронічними, так як поки вона насолоджується відсутністю болю, спокійним сном і відпочинком, її країна, її батьківщина охоплена війною.

Лоліту в черговий раз дорікнули у вузьколобості і лицемірстві, які вона проявляє останнім часом із завидною регулярністю:

"Як мало потрібно для радості, головне - цвіль в мізках".

"Гидко дивитися".

"Ні, не той час, щоб радіти, так боляче від того, що творять ці нелюди. Не радійте! Противно!"

"Зовсім цокнулася, на старості років, ще не те покаже... краще б щось добре створила".

"Вона з України, і мені здавалося смілива жінка, але на жаль, ватниця-показушниця".

"Думаєш, що якщо "морозитися" то війни начебто і немає? Противні твої відосики!!! А ти просто мерзенна...."

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Раніше Лоліта заявляла, що це не вона зрадила батьківщину, а Україна зрадила її, так як співачці був заборонений в'їзд в нашу країну. Мілявська визнала це більш образливим, ніж замовчування війни.

Інша українська співачка - Світлана Лобода, яка так само побудувала успішну кар'єру в РФ, відвернулася від країни-агресора. Вона поділилася моторошною історією порятунку своєї бабусі з Ірпеня.

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