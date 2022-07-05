"Пліснява в мізках": Лоліту розкритикували за "голе" відео в простирадлі і міркування про біль

Фанати не оцінили розваги співачки, яка продовжує ігнорувати війну.
Співачка українського походження Лоліта Мілявська прийняла рішення замовчувати війну в Україні, тим самим демонструючи своє схвалення. Вона залишилася жити і будувати кар'єру в Росії, а на літній період вирушила на відпочинок до Болгарії.
Звідти вона опублікувала ролик, що викликав обурення у людей, які до повномасштабної війни в Україні вважали Лоліту адекватною і розсудливою артисткою.
58-річна співачка, прикриваючи своє голе тіло лише простирадлом, похвалилася перекладними малюнками на руці і шиї, при цьому раділа, як дитя, що їй вдалося прикрасити себе безболісно, і побажала всім спокійної ночі.
"Навіщо мені псувати тіло?)) Я взагалі боюся болю). Знайшла в Болгарії перекладні картинки і щаслива))) на тиждень вистачить, потім мочалка і все як було", - підписала відео Лоліта.
У коментарях її міркування вважають іронічними, так як поки вона насолоджується відсутністю болю, спокійним сном і відпочинком, її країна, її батьківщина охоплена війною.
Лоліту в черговий раз дорікнули у вузьколобості і лицемірстві, які вона проявляє останнім часом із завидною регулярністю:
"Як мало потрібно для радості, головне - цвіль в мізках".
"Гидко дивитися".
"Ні, не той час, щоб радіти, так боляче від того, що творять ці нелюди. Не радійте! Противно!"
"Зовсім цокнулася, на старості років, ще не те покаже... краще б щось добре створила".
"Вона з України, і мені здавалося смілива жінка, але на жаль, ватниця-показушниця".
"Думаєш, що якщо "морозитися" то війни начебто і немає? Противні твої відосики!!! А ти просто мерзенна...."
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Раніше Лоліта заявляла, що це не вона зрадила батьківщину, а Україна зрадила її, так як співачці був заборонений в'їзд в нашу країну. Мілявська визнала це більш образливим, ніж замовчування війни.
Інша українська співачка - Світлана Лобода, яка так само побудувала успішну кар'єру в РФ, відвернулася від країни-агресора. Вона поділилася моторошною історією порятунку своєї бабусі з Ірпеня.
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