Батько-одинак Джон Траволта показав рідкісні кадри з красунею-донькою

Траволта дуже близький зі своєю старшою дитиною, яка нагадує йому його покійну дружину.

Джон Траволта з донькою Еллою / instagram.com/johntravolta

Американський актор, зірка фільмів Лихоманка суботнього вечора, Бріолін і Кримінальне чтиво, Джон Траволта один виховує двох дітей і здається зразковим сім'янином - після смерті дружини в 2020 році опіка над сином і донькою лягла на його плечі.

Нещодавно на сторінці артиста в Instagram з'явилося зворушливе відео, на якому Джон та 22-річна Елла Блю сидять за святковим столом. З широкими, відкритими посмішками вони вітають шанувальників з Новим роком.

"Ми любимо вас. З Новим роком!"- кажуть батько і донька. Траволта з дівчиною дуже близькі, і багато часу проводять разом, особливо після смерті її мами, акторки Келлі Престон, в 2020 році від раку молочної залози.

Елла Блю - артистична дівчина, і вирішила піти по стопах знаменитих батьків. У неї вже є кілька ролей в кіно, вона пробує себе в модельному бізнесі і експериментує з музикою.

У Елли є молодший брат - 12-річний Бенджамін Хантер. Була у подружжя Траволта-Престон і старша дитина - хлопчик на ім'я Джетт. Він помер у віці 16 років через епілептичний напад, викликаний синдромом Кавасакі в 2009 році.

Раніше український актор, зірка серіалу Кріпосна, Тарас Цимбалюк, який на початку повномасштабної війни в Україні оголосив про розставання з дружиною, розсекретив особистість нової коханої.

Також співачка Світлана Лобода показала рідкісне фото молодшої дочки Тільди, батьківство якої приписували Тілю Ліндеману, фронтмену гурту Rammstein.

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