Надя Дорофєєва блиснула нижньою білизною на фото в патріотичних тонах / instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва продовжує творити, незважаючи на війну, всупереч їй. Артистка подорожує з благодійними концертами, збирає пожертви для співвітчизників, які постраждали від російської військової агресії, займається волонтерством.

У всьому цьому вона черпає натхнення для нових проєктів. Нещодавно співачка заінтригувала шанувальників анонсом нового творчого дуету, а тепер, схоже, показала промо-фото для прийдешньої новинки.

На сторінці Дорофєєвої в Instagram з'явився гарний знімок в соковитих синьо-жовтих тонах. На ньому вона позує на тлі яскравого, чистого, а головне - мирного неба.

Правда, вбрання для зйомок артистка вибрала незвичайне - лимонна блуза з пишними рукавами-ліхтариками і довгим "хвостом", білі трусики із завищеною талією та білі капронові колготки.

Як би там не було, гармонійна гамма кольорів та ідеальна фігура Дорофєєвої створюють разом вельми цікаву картинку, що притягує погляд.

Надя Дорофєєва блиснула нижньою білизною на фото в патріотичних тонах / instagram.com/nadyadorofeeva

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