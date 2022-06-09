Надія Мейхер піддражнила шанувальників прогулянкою без білизни

Артистка знялася у витонченому шовковому вбранні.
Співачка, акторка і дизайнерка Надія Мейхер, як і багато українських знаменитостей, під час війни перепрофілювалася на волонтерську діяльність.
Крім благодійної роботи на благо охопленої війною України, співачка вирішила відновити бізнес з шиття і продажу дизайнерського одягу власного "творення".
На "робочому" акаунті Мейхер з'явився нові знімки, на яких вона демонструє чудовий шовковий комбінезон з мереживним ліфом.
Струмлива тканина підкреслює найдрібніші вигини пишного тіла артистки, а глибокий виріз на спині явно демонструє відсутність на ній бюстгальтера.
У комбінезоні, капелюсі і зі світлим піджаком в руках Мейхер прогулюється сходами якогось старого будинку з абсолютно розслабленим, безтурботним виразом обличчя.
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Раніше в мережі з'явився ролик, на якому 55-річна Сальма Хайєк танцює, спокусливо похитуючи стегнами, запальну сальсу.
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