Молода дружина Тігіпка в чорному оксамитовому корсеті сором'язливо прикрила пишні груди квітами

Яскрава зовнішність Алли Зіневич здатна щоранку осявати сонячним світлом, якого так не вистачає взимку.

Алла Зіневич похвалилася пишним бюстом в чорному оксамитовому корсеті / instagram.com/alla_zinevych_

Бізнес-леді та колишня модель Алла Зіневич є третьою дружиною 62-річного українського підприємця та політичного діяча Сергія Тігіпка. Між турботою про трьох синів та власною справою, Алла встигає активно вести блог в Instagram.

Багато уваги вона приділяє фізичній активності, і показує своїм підписникам нові незвичайні вправи, які допомагають їй тримати себе у формі. Також вона трохи розповідає про власний бізнес, і ділиться простими нотатками про повсякденне життя.

Наприклад нещодавно вона показала, як зустрічає сонячний київський ранок. До слова, до ясної погоди Зіневич підготувалася, як до свята, тому що вбрання на ній було вкрай привабливим і урочистим.

На серії знімків дружина Тігіпка лежить на підлозі в чорному оксамитовому корсеті, а пишні груди, які заманливо визирають з декольте, вона прикрила букетом червоних троянд.

"Хочеться кожного ранку таке сонечко. І щоб був такий настрій. І перемогти зло дуже хочеться якомога швидше", - підписала фото Зіневич.

Алла Зіневич похвалилася пишним бюстом в чорному оксамитовому корсеті / instagram.com/alla_zinevych_

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