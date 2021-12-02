Молода дружина Реброва у відвертому купальнику засвітила груди

Сергій Ребров та його дружина Анна провели відпустку на Мальдівах. Дівчина похвалилася фото з курорту і вразила прекрасною фігурою та шоколадною засмагою.
Дружина легенди українського футболу Сергія Реброва опублікувала в соцмережі фото з відпустки на Мальдівах, яку вона провела разом з чоловіком.
На сторінці в Instagram Анна виклала гарячі знімки в рожевому купальнику, який вигідно підкреслював фігуру та навіть трохи оголив груди. Колір купальника прекрасно підкреслював шоколадну засмагу дружини футболіста.
Анна - друга дружина Реброва. Вона психолог і майже на 20 років молодша за Сергія, але різниця у віці не заважає парі жити в сімейній гармонії.
Дружина Реброва народила двох синів, але при цьому залишається у відмінній формі.
Підписники залишили багато захоплених коментарів під фото:
Як повідомляв Главред, раніше дружина воротаря Динамо Дениса Бойка Валерія показала фото в бікіні та вразила неймовірною фігурою.
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