Молода дружина Реброва у відвертому купальнику засвітила груди

Сергій Ребров та його дружина Анна / Фото instagram.com/annarebrova31

Дружина легенди українського футболу Сергія Реброва опублікувала в соцмережі фото з відпустки на Мальдівах, яку вона провела разом з чоловіком.

На сторінці в Instagram Анна виклала гарячі знімки в рожевому купальнику, який вигідно підкреслював фігуру та навіть трохи оголив груди. Колір купальника прекрасно підкреслював шоколадну засмагу дружини футболіста.

Анна - друга дружина Реброва. Вона психолог і майже на 20 років молодша за Сергія, але різниця у віці не заважає парі жити в сімейній гармонії.

Дружина Реброва народила двох синів, але при цьому залишається у відмінній формі.

Анна Реброва провела відпустку на Мальдівах / Фото instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва в купальнику / Фото instagram.com/annarebrova31

Фото instagram.com/annarebrova31

Фото instagram.com/annarebrova31

Підписники залишили багато захоплених коментарів під фото:

Як повідомляв Главред, раніше дружина воротаря Динамо Дениса Бойка Валерія показала фото в бікіні та вразила неймовірною фігурою.

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