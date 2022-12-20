Меган Фокс упакувала груди в корсет і вийшла в світ з коханим

Зіркова пара - актриса Меган Фокс і репер Машин Ган Келлі - відвідали ресторан в Лос-Анджелесі в дуже яскравих образах.

Меган Фокс, Машин Ган Келлі / колаж фото https://ua.depositphotos.com

36-річна американська актриса Меган Фокс вийшла на публіку з нареченим, репером Машин Ган Келлі, в дуже яскравих образах. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

Закохану пару помітили напередодні біля одного з ресторанів Лос-Анджелеса. Швидше за все, у них була запланована романтична вечеря.

Для виходу в світ Фокс вибрала корсет з глибоким декольте, сріблясту міні-спідницю з паєтками, а також рожевий кардиган. Взулася актриса в соковито-рожеві туфлі на високих підборах. В руках Фокс міцно тримала рожеву сумочку.

Тим часом Машин Ган Келлі був одягнений в шубу, коротку укорочену кофту-топ, спортивні штани. На ногах музиканта були чоботи з рожевою підошвою.

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