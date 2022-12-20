Меган Фокс упакувала груди в корсет і вийшла в світ з коханим

36-річна американська актриса Меган Фокс вийшла на публіку з нареченим, репером Машин Ган Келлі, в дуже яскравих образах. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.
Закохану пару помітили напередодні біля одного з ресторанів Лос-Анджелеса. Швидше за все, у них була запланована романтична вечеря.
Для виходу в світ Фокс вибрала корсет з глибоким декольте, сріблясту міні-спідницю з паєтками, а також рожевий кардиган. Взулася актриса в соковито-рожеві туфлі на високих підборах. В руках Фокс міцно тримала рожеву сумочку.
Тим часом Машин Ган Келлі був одягнений в шубу, коротку укорочену кофту-топ, спортивні штани. На ногах музиканта були чоботи з рожевою підошвою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американська співачка барбадоського походження Ріанна через 5 місяців після народження первістка показала соковиті сідниці в танці крупним планом.
До того американська супермодель і одна з найкрасивіших жінок планети Емілі Ратаковскі прийшла на вечірку у відвертій сукні-рибальській сітці і спокусливому бікіні.
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