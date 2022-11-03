"Мамка ще огого!": співачка MamaRika похвалилася пружними формами в спідній білизні

МамаРіка показала фігуру в спідній білизні / instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika (справжнє ім'я - Анастасія Середа) вперше стала мамою в серпні 2021 року. Завдяки природним даним (співачка від природи худорлява), вона швидко привела тіло в допологову форму.

Однак, на відміну від багатьох інших зірок, МамаРіка не часто демонструє свої форми на публіку, хоч і знімалася свого часу для Playboy і Maxim. Нещодавно вона все ж вирішила побалувати фанатів свіжим знімком у красивій спідній білизні.

Молода мама покрасувалася в чорному комплекті спортивного крою. Позувала співачка у власній гардеробній. Для себе вона підмітила, що виглядає привабливо, що, схоже, чимало її порадувало.

"Морнінг. Дали світло. Побачила себе в дзеркалі і зрозуміла, що Мамка ще огого!"- підписала знімок МамаРіка.

Захоплюватися і правді є чому - навіть без макіяжу і в домашній обстановці артистка виглядає привабливо, не кажучи вже про спортивну, підтягнуту фігуру.

МамаРіка показала фігуру в спідній білизні / instagram.com/mamarika_official

Раніше акторка Жіночого кварталу і комік Ірина Сопонару "засліпила" фанатів сяйвом яскравого кадру, на якому вона постала одягненою в пікантний корсет від українського бренду.

Також супермодель, акторка і одна з найкрасивіших жінок ХХ століття за версією Playboy 56-річна Сінді Кроуфорд засвітила соковиті стегна в сукні-мантії.

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