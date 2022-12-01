Обличчя Саші Грей використали для росспропаганди - акторка фільмів для дорослих відреагувала

Мобілізація в РФ виявилася настільки провальною, що людей вирішили заманювати "полуничкою".
Популярна американська акторка фільмів для дорослих, а нині музикант та блогерка Саша Грей 24 лютого висловила чітку антивоєнну позицію і закликала відторгати всіляку пропаганду, яка забиває людям голову.
Через 9 місяців повномасштабної війни в Україні актриса і сама стала жертвою тієї самої пропаганди, про небезпеку якої попереджала. Її обличчя використали в агітаційній рекламі, що закликає на службу за контрактом в РФ.
Фотографію цього обурливого дійства Грей розмістила на своїй сторінці в Twitter. Саша обурюється, що сама стала мимоволі частиною пропаганди країни-агресора.
"Мій телефон розривається. Ще одна млява спроба створити ненависть і розділення. Мем це чи ні, я цього не схвалюю. Будьте обережні з тим, чим ви ділитеся в мережі. PS. Груди на фото занадто великі, і займайтеся коханням, а не війною", - написала артистка.
Раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.
Також стало відомо, що українська модель і ведуча, беззмінна зірка шоу Світське життя Катя Осадча отримала нагороду від Національної поліції за її волонтерську роботу.
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